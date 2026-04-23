Чому дорожчають квіти: бізнес назвав ключові причини

Собівартість виробництва квітів в Україні зросла до 50% через енергокризу

За час повномасштабної війни ціни на квіти в Україні зросли щонайменше удвічі, а витрати виробників і продавців продовжують збільшуватися. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії».

Як зазначив директор компанії «Асканія-Флора» Валерій Горбань, вирощування квітів значно подорожчало через зростання вартості основних ресурсів. Найбільшими витратами для виробників стали електроенергія, газ та зарплати працівників. За його оцінками, собівартість виробництва зросла приблизно на 50%.

Окремим викликом стали відключення електроенергії. Для тепличних господарств світло є критично важливим, адже від освітлення залежить ріст рослин. Через знеструмлення виробники іноді змушені використовувати лише частину освітлення, що уповільнює виробничий процес.

Суттєво зросли витрати і у продавців та імпортерів. Директорка компанії «Украфлора» Олена Сторчак розповіла, що рахунки за електроенергію для бізнесу подвоїлися, а компанії були змушені працювати на генераторах і витрачати кошти на пальне.

Крім того, значно подорожчала логістика. Через закритий повітряний простір квіти спершу доставляють до Нідерландів, а вже звідти – автомобілями в Україну. Водночас галузь зіткнулася і з дефіцитом водіїв, адже частину працівників мобілізували.

У малому бізнесі також говорять про зростання витрат. Власниця розплідника гортензій Людимила Захаваєва з Харкова зазначає, що суттєво подорожчали електроенергія, вода та добрива, а посадковий матеріал, який замовляють з Європи, іноді коштує в рази дорожче, ніж раніше.

Попри це підприємці намагаються втримати бізнес на плаву, хоча багато невеликих квіткових магазинів і господарств під час війни були змушені закритися.

Раніше «Главком» писав, що лише з кожної двадцятої імпортованої троянди сплачуються всі митні платежі. За словами нардепки Галини Янченко, серед ключових схем обходу митних платежів – підміна вантажності, коли замість 10 тонн декларується лише одна. Крім того, дорогі квіти ввозяться під виглядом дешевих рослин, щоб занизити сплату мита.

Нардепка каже, що таким чином 95% троянд потрапляють в Україну контрабандою. За її словами, орієнтовні втрати бюджету тільки на трояндах за останні три роки – 600 млн грн. «Вся інформація включно з потенційними порушниками передана правоохоронним органам. За місяць перевіримо результат», – каже вона.