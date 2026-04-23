Чому дорожчають квіти: бізнес назвав ключові причини

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Найбільше на собівартість квітів вплинули енергія, газ та доставка
Собівартість виробництва квітів в Україні зросла до 50% через енергокризу

За час повномасштабної війни ціни на квіти в Україні зросли щонайменше удвічі, а витрати виробників і продавців продовжують збільшуватися. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії».

Як зазначив директор компанії «Асканія-Флора» Валерій Горбань, вирощування квітів значно подорожчало через зростання вартості основних ресурсів. Найбільшими витратами для виробників стали електроенергія, газ та зарплати працівників. За його оцінками, собівартість виробництва зросла приблизно на 50%.

Окремим викликом стали відключення електроенергії. Для тепличних господарств світло є критично важливим, адже від освітлення залежить ріст рослин. Через знеструмлення виробники іноді змушені використовувати лише частину освітлення, що уповільнює виробничий процес.

Суттєво зросли витрати і у продавців та імпортерів. Директорка компанії «Украфлора» Олена Сторчак розповіла, що рахунки за електроенергію для бізнесу подвоїлися, а компанії були змушені працювати на генераторах і витрачати кошти на пальне.

Крім того, значно подорожчала логістика. Через закритий повітряний простір квіти спершу доставляють до Нідерландів, а вже звідти – автомобілями в Україну. Водночас галузь зіткнулася і з дефіцитом водіїв, адже частину працівників мобілізували.

У малому бізнесі також говорять про зростання витрат. Власниця розплідника гортензій Людимила Захаваєва з Харкова зазначає, що суттєво подорожчали електроенергія, вода та добрива, а посадковий матеріал, який замовляють з Європи, іноді коштує в рази дорожче, ніж раніше.

Попри це підприємці намагаються втримати бізнес на плаву, хоча багато невеликих квіткових магазинів і господарств під час війни були змушені закритися.

Раніше «Главком» писав, що лише з кожної двадцятої імпортованої троянди сплачуються всі митні платежі. За словами нардепки Галини Янченко, серед ключових схем обходу митних платежів – підміна вантажності, коли замість 10 тонн декларується лише одна. Крім того, дорогі квіти ввозяться під виглядом дешевих рослин, щоб занизити сплату мита.

Нардепка каже, що таким чином 95% троянд потрапляють в Україну контрабандою. За її словами, орієнтовні втрати бюджету тільки на трояндах за останні три роки – 600 млн грн. «Вся інформація включно з потенційними порушниками передана правоохоронним органам. За місяць перевіримо результат», – каже вона.

Читайте також

Як змінюється обладнання сучасних супермаркетів: тренди ритейлу в Україні у 2025 році
25 березня, 13:45
Допис киянки про дорогі цукерки Roshen став вірусним, зібравши понад 1,6 тисячі коментарів
«Пів пенсії за кіло». Мережа сперечається через шоколадні яйця від Roshen
30 березня, 10:48
З початку дії програми державне стимулювання вже отримали 22 індустріальні парки
Індустріальні парки можуть отримати до 200 млн грн підтримки: стартував прийом заявок
31 березня, 10:47
На українських АЗС ціни на пальне фактично не змінилися порівняно з минулим днем
Ціни на пальне 5 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
5 квiтня, 06:57
Знижені прайс-кепи негативно впливають на імпорт електроенергії в Україну – ICC Ukraine
Знижені прайс-кепи негативно впливають на імпорт електроенергії в Україну – ICC Ukraine
8 квiтня, 12:49
Комплекс Sky Towers складається з двох висотних веж, одна з яких має 47 поверхів, а інша – 34 поверхи
Довгобуд Sky Towers продано з шостої спроби: хто став власником хмарочоса
9 квiтня, 11:40
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 14 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
14 квiтня, 06:38
Кремль обирає шлях примусового фіскального тиску
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
20 квiтня, 08:52
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 22 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Вчора, 06:34

«Метінвест» повністю погасив облігації 2026 року – заява компанії
ЄБА закликає до валютної лібералізації для підтримки експорту та залучення інвестицій
«Укрпошта» втратила половину штату за чотири роки
Металурги забезпечили Україні 5,5% ВВП – дослідження
«Метінвест» інвестував майже 40 млрд в економіку України за час війни
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Сьогодні, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Вчора, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Вчора, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Вчора, 10:29
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
21 квiтня, 21:30

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
