Бізнес батьків голови Запорізької ОДА отримав 2,5 млн від обласної лікарні – розслідування

Запорізька обласна державна адміністрація заперечує конфлікт інтересів, хоча Іван Федоров особисто підписав розпорядження про передачу приміщення в оренду «посереднику» родинного бізнесу

Запорізька обласна клінічна лікарня уклала договір із приватним підприємством батьків голови Запорізької ОДА Івана Федорова на послуги комп'ютерної томографії вартістю 2,5 млн грн. При цьому лікарня має власні томографи, а приміщення для роботи компанії родини Федорова було передано через схему з посередником і фактично за зниженою ціною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування видань «Наші гроші» та SODA.

Мільйони за послуги, які лікарня могла надавати сама

10 березня 2026 року комунальне некомерційне підприємство «Запорізька обласна клінічна лікарня» уклало договір із ПП «Центр комп'ютерної томографії» на цілодобове забезпечення послуг КТ-діагностики на суму 2,51 млн грн. Інформація про закупівлю оприлюднена в системі «Прозорро».

Проблема в тому, що сама лікарня має три власні комп'ютерні томографи. Натомість кошти платників податків спрямовані на аутсорсинг цих послуг приватному підприємству, власниками якого є Сергій і Наталія Федорови – батьки голови ЗОДА. Керує підприємством Вікторія Федорова, дружина брата очільника ОДА.

Журналісти SODA підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення «Центр комп'ютерної томографії» отримав від тієї самої лікарні замовлень на послуги томографії загалом майже на 5 млн грн – ще до нового договору на 2,51 млн.

Схема з приміщенням і «аукціоном одного учасника»

Паралельно журналісти розкрили, як родинний бізнес отримав приміщення безпосередньо в обласній лікарні. У листопаді 2024 року компанія «Скан-Медсервіс» звернулася до Запорізької ОДА з проханням надати їй в оренду 58,7 кв. м лікарняного майна під послуги комп'ютерної томографії. Іван Федоров особисто підписав розпорядження про передачу цих площ в оренду.

У травні 2025 року в системі «Прозорро.Продажі» відбувся аукціон – з єдиним учасником, яким і стала «Скан-Медсервіс». Приміщення здали за 22,9 тис. грн на місяць.

Через три місяці, у вересні 2025 року, заступник голови Запорізької ОДА Руслан Мовчан підписав дозвіл на передачу приміщення в суборенду. Отримав його саме «Центр комп'ютерної томографії» – підприємство батьків Федорова. Причому суборендна ставка виявилась нижчою, ніж орендна: 19,1 тис. грн на місяць проти 22,9 тис. грн.

Таким чином, компанія-посередник «Скан-Медсервіс» орендує приміщення в лікарні за рахунок громади й передає його родинній фірмі дешевше, ніж сама платить.

«Питання приватного характеру»

Журналісти звернулися до Івана Федорова з питанням про можливий конфлікт інтересів. Відповідь надійшла від пресслужби Запорізької ОДА, яка відхилила запит, назвавши його «питанням приватного характеру», що виходить за межі повноважень адміністрації. Водночас у Запорізькій ОДА заявили, що не вбачають у ситуації ознак конфлікту інтересів.

ПП «Центр комп'ютерної томографії» засновано у 2008 році в Мелітополі Сергієм та Іваном Федоровими. Після того як Іван Федоров перейшов у публічну політику, власниками підприємства стали його батьки – Сергій і Наталія Федорови.



Нагадаємо, у лютому 2024 року Іван Федоров, який до того виконував обов'язки мера Мелітополя після окупації міста, був призначений головою Запорізької ОДА. Після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року його викрали російські окупанти; за кілька днів Федорова обміняли на дев'ятьох полонених.

До слова, брат голови Запорізької ОДА Олександр Федоров у січні 2026 року очолив міську лікарню екстреної та швидкої медицини Запоріжжя. Це призначення відбулося за роки керівництва молодшого брата областю.