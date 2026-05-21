«Нафтогаз» вперше за чотири роки продав газ на біржі

Відновлення біржових продажів може свідчити про поступове відновлення ринкової активності компанії

Після початку повномасштабної війни «Нафтогаз» фактично припинив активну біржову торгівлю газом

Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» 20 травня вперше із січня 2022 року продала природний газ на Українській енергетичній біржі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

Компанія, яка напередодні повернулася на біржу з пропозицією продажу ресурсу, реалізувала 1 млн куб м ресурсу травня за ціною 22 083 грн/тис. кубометрів (без ПДВ) або 26 500 грн/тис. кубометрів (з ПДВ).

Відновлення біржових продажів відбулося через тиждень після повернення компанії до біржової торгівлі як покупця. 14 травня компанія вперше за десять місяців придбала природний газ на біржовому майданчику.

На початку квітня «Нафтогаз Трейдинг» офіційно повідомив про відновлення продажу природного газу для промислових споживачів. Протягом квітня компанія пропонувала газ до продажу як на біржі, так і поза біржею, проте лише в травні реалізувала газ на «Українській енергетичній біржі».

За оцінками трейдерів, «Нафтогаз Трейдинг» у квітні міг реалізувати 100-120 млн кубометрів природного газу з постачанням у травні-липні поза біржею.

Нагадаємо, у ніч на 20 травня російські війська атакували ракетами об'єкти нафтогазової інфраструктури «Нафтогазу» в Чернігівській області.

Як відомо, у ніч на 19 травня російська окупаційна армія здійснила чергову атаку на інфраструктурні об’єкти групи «Нафтогаз». Ворог майже безперервно застосовував безпілотники, а згодом завдав удару трьома балістичними ракетами по активах компанії у Дніпропетровській області.

Уночі 18 травня одразу кілька російських дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури «Нафтогазу» на Дніпропетровщині. Серед атакованих об’єктів автозаправний комплекс «Укрнафти». Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.