Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Нафтогаз» вперше за чотири роки продав газ на біржі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Нафтогаз» вперше за чотири роки продав газ на біржі
Відновлення біржових продажів може свідчити про поступове відновлення ринкової активності компанії
фото: «Нафтогаз» (ілюстративне)
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Після початку повномасштабної війни «Нафтогаз» фактично припинив активну біржову торгівлю газом

Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» 20 травня вперше із січня 2022 року продала природний газ на Українській енергетичній біржі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

Компанія, яка напередодні повернулася на біржу з пропозицією продажу ресурсу, реалізувала 1 млн куб м ресурсу травня за ціною 22 083 грн/тис. кубометрів (без ПДВ) або 26 500 грн/тис. кубометрів (з ПДВ).

Відновлення біржових продажів відбулося через тиждень після повернення компанії до біржової торгівлі як покупця. 14 травня компанія вперше за десять місяців придбала природний газ на біржовому майданчику.

На початку квітня «Нафтогаз Трейдинг» офіційно повідомив про відновлення продажу природного газу для промислових споживачів. Протягом квітня компанія пропонувала газ до продажу як на біржі, так і поза біржею, проте лише в травні реалізувала газ на «Українській енергетичній біржі».

За оцінками трейдерів, «Нафтогаз Трейдинг» у квітні міг реалізувати 100-120 млн кубометрів природного газу з постачанням у травні-липні поза біржею.

Нагадаємо, у  ніч на 20 травня російські війська атакували ракетами об'єкти нафтогазової інфраструктури «Нафтогазу» в Чернігівській області.

Як відомо, у ніч на 19 травня російська окупаційна армія здійснила чергову атаку на інфраструктурні об’єкти групи «Нафтогаз». Ворог майже безперервно застосовував безпілотники, а згодом завдав удару трьома балістичними ракетами по активах компанії у Дніпропетровській області.

Уночі 18 травня одразу кілька російських дронів вдарили по об’єктах критичної інфраструктури «Нафтогазу» на Дніпропетровщині. Серед атакованих об’єктів автозаправний комплекс «Укрнафти». Двоє працівниць зазнали травм, їм надають необхідну медичну допомогу. Приміщення АЗК та обладнання станції повністю знищені.

Читайте також:

Теги: газ Нафтогаз України біржа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прицільні обстріли по активах Групи тривають уже четверту добу поспіль
Росія атакувала ракетами об’єкти «Нафтогазу» на Чернігівщині
19 травня, 23:17
Внаслідок обстрілу зафіксовано руйнування критично важливого обладнання
Росія третю добу поспіль атакує обʼєкти «Нафтогазу»
19 травня, 10:30
Оцінити масштаб руйнування об'єктів можна буде лише після відбою тривоги
Росія вдарила балістичними ракетами по об’єктах «Нафтогазу» на Дніпропетровщині
18 травня, 23:09
Перед політичними заявами Трампа хтось масово обвалював ціни на нафту
Невідомий інвестор заробив на заявах Трампа сотні мільйонів
8 травня, 13:13
На об’єктах виникли пожежі та руйнування
Російські війська вдарили по об’єктах Нафтогазу на Сумщині та Харківщині
4 травня, 15:54
Частину чистого прибутку, що залишиться у розпорядженні енергокомпаній, буде спрямовано на реалізацію робіт у межах планів стійкості регіонів
Уряд затвердив розмір дивідендів для держкомпаній: скільки коштів надійде до бюджету
30 квiтня, 19:39
Премʼєрка України зустрілася з міністром енергетики США
Свириденко запросила американські компанії відновлювати газову інфраструктуру України
28 квiтня, 18:20
Аналізуючи минуле, Михайло Бродський констатує, що тодішні лідери змарнували історичний шанс через власну жадібність до ресурсів
Бродський розказав, як президент Ющенко видирав «Нафтогаз» у прем’єрки Тимошенко
25 квiтня, 21:40
«Нафтогаз» за рік збільшив фонд оплати праці з 295 млн до 1 105,6 млн грн
Витрати «Нафтогазу» на персонал злетіли вчетверо: як змінилася зарплата за рік
24 квiтня, 12:55

Бізнес

«Нафтогаз» вперше за чотири роки продав газ на біржі
«Нафтогаз» вперше за чотири роки продав газ на біржі
Польський ритейлер Pepco виходить на український ринок
Польський ритейлер Pepco виходить на український ринок
ЄС має враховувати вплив CBAM на українську металургію – євродепутатка
ЄС має враховувати вплив CBAM на українську металургію – євродепутатка
Бізнес закликав скасувати норму про списання вагонів за віком
Бізнес закликав скасувати норму про списання вагонів за віком
Скільки ФОПів відкривають іноземці в Україні щороку: статистика
Скільки ФОПів відкривають іноземці в Україні щороку: статистика
«Укренерго» винне на балансуючому ринку 44 млрд грн, учасники ринку – компанії 67 млрд грн – нардеп
«Укренерго» винне на балансуючому ринку 44 млрд грн, учасники ринку – компанії 67 млрд грн – нардеп

Новини

Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15
В Україні дощі, грози: погода на 21 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua