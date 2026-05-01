Бізнес, який купував українські крани й автобуси, отримає компенсацію

Попит на вітчизняну промислову техніку за рік виріс майже вдвічі

Українські підприємці, які в березні купували промислову техніку та обладнання вітчизняного виробництва, отримають державну компенсацію на загальну суму 15,6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Попит зріс на 52%

У березні в межах програми бізнес придбав 41 одиницю техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 125,1 млн грн. Це майже на 52% більше, ніж у березні 2025 року. Держава відшкодує покупцям 15% вартості кожної одиниці — загалом 15,6 млн грн.

«Другий рік поспіль бачимо в березні зростання попиту бізнесу на українську промислову техніку та обладнання. Для нас це важливий результат політики «Зроблено в Україні»: бізнес інвестує в оновлення технопарку, а українські виробники отримують додаткові замовлення на внутрішньому ринку», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Хто виробники

Компенсацію нараховано за техніку та обладнання 12 українських підприємств. До переліку увійшли:

автобуси – АТ «Черкаський автобус»;

вагони-цистерни для нафтопродуктів – ТОВ «ТАС Полтававагон», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»;

напівпричепи-цистерни для перевезення нафтопродуктів, газів, добрив – ТОВ «Еверласт»;

крани мостові – ТОВ «Олександрійський завод підйомно-транспортного устаткування», ТОВ «Київський завод ПТО»;

ліфти – ТОВ «Карат-Ліфткомплект»;

навантажувачі – ТОВ «ТДС Укрспецтехніка»;

верстат для лазерного різання металу – ТОВ «Араміс»;

автокран стріловий – ТОВ «Київський машинобудівельний завод»;

напівпричіп контейнеровіз – ТОВ «Зміїв-Транс»;

напівпричіп низькорамний – ПП «Транс-Авто-Д».

Підсумки поточного етапу

З грудня 2025 року, коли розпочався поточний етап програми, українські машинобудівники продали 94 одиниці промислової техніки та обладнання на загальну суму 291,4 млн грн. Сума компенсації від держави покупцям склала 36,4 млн грн.

Найбільше техніки придбали підприємства Київської області (31 одиниця), Волинської (9), Кіровоградської та Чернігівської (по 7), Львівської та Одеської (по 6).

Як працює програма

Програма часткової компенсації 15% вартості промислової техніки (без ПДВ) діє з вересня 2024 року в межах державної політики «Зроблено в Україні». Вона поширюється на обладнання, вироблене в Україні зі ступенем локалізації не менше 40%. Станом на квітень 2026 року до переліку Мінекономіки входять 514 найменувань від 34 машинобудівних підприємств.

Щоб отримати компенсацію, покупець:

купує техніку зі списку Мінекономіки через один із 29 уповноважених банків-учасників програми подає через той самий банк заяву з копією платіжного документа та актом приймання-передачі; після схвалення отримує 15% вартості (без ПДВ) на свій банківський рахунок.

Нагадаємо, у лютому 2026 року уряд спрямував понад 5,6 млрд грн на програми «Зроблено в Україні». Зокрема, 475 млн грн призначено на часткову компенсацію вартості промислової техніки та обладнання, а загальний бюджет усіх програм підтримки вітчизняних виробників на 2026 рік становить близько 37 млрд грн.