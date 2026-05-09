Постачальники газу оновили річні тарифи: скільки платитимуть населення і бізнес

Вікторія Літвінова
Закупівлі за кордоном майже відсутні – через високі ціни, спричинені війною в Ірані.
«Нафтогаз» залишив ціну на рівні 7,96 грн за кубометр – бізнес платитиме майже вчетверо більше

«Нафтогаз України» та ще сім постачальників зафіксували річні тарифи на природний газ щонайменше до 30 квітня 2027 року. Для населення ціна залишається незмінною – від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, тоді як бізнес платить близько 30 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «ГазПравду».

«Нафтогаз», клієнтами якого є переважна більшість побутових споживачів, продовжив тарифний план «Фіксований» ще на рік – ціна кубометра залишається на рівні 7,96 грн. Загалом на ринку пропозиції восьми постачальників коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. 

Чому ціна не зростає

В Україні з літа 2022 року діє мораторій на підвищення цін на газ для населення та на послугу з розподілу газу. Його запровадили окремим законом, і він триватиме до завершення воєнного стану та ще шість місяців після його скасування.

Уряд також зберіг пільгові умови для виробників тепла, які працюють на потреби населення та бюджетних установ. Водночас пільгову ціну для виробників електроенергії скасували: газопоршневі установки, що виробляють лише електрику, більше не отримують газ зі знижкою. Виняток – установки, які виробляють одночасно і електроенергію, і тепло.  

Скільки платить бізнес

Зовсім інша картина для непобутових споживачів. На початку травня ринкові ціни для бізнесу коливалися близько 30 грн за кубометр – майже вчетверо більше, ніж для населення. Тарифи на доставку газу для непобутових споживачів зросли ще з 1 квітня. 

Запаси газу та ризики

На кінець опалювального сезону в підземних сховищах України зберігалося 9,5 млрд кубометрів газу – у 1,6 раза більше, ніж торік. До 1 листопада 2026 року уряд планує накопичити щонайменше 13 млрд кубів. За оцінками фахівців, цього показника можна досягти навіть без імпорту – але лише за умови, що власний видобуток не зазнає нових руйнівних атак з боку Росії.

Поки закупівлі за кордоном майже відсутні – через високі ціни, спричинені війною в Ірані. Міжнародне енергетичне агентство попереджає: світовий ринок природного газу перебуватиме в кризовому стані значно довше, ніж очікувалося. Сукупний дефіцит скрапленого газу у 2026–2030 роках може сягнути 120 млрд кубометрів.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що у травні 2026 року в Україні не змінилися тарифи на газ, воду та електроенергію на загальнодержавному рівні – мораторій продовжує захищати побутових споживачів від підвищення цін.

До слова, ще у лютому 2026 року «Нафтогаз» підтвердив незмінність ціни 7,96 грн за кубометр, наголосивши на важливості своєчасних розрахунків від споживачів для підтримки енергетичної стійкості країни. 

