Польський ритейлер Pepco виходить на український ринок

Pepco планує відкрити кілька тестових магазинів у деяких областях України

Польський ритейлер Pepco планує вийти на український ринок. Інформацію підтвердив генеральний директор групи Стівен Борхерт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Wiadomości Handlowe.

У фінансових роках 2027–2030 компанія планує відкрити щонайменше 600 нових точок у країнах Західної Європи, де вже веде діяльність. Це означає фактичне подвоєння нинішньої мережі магазинів на тамтешніх ринках. Нові цілі не впливають негативно на плани розвитку в інших регіонах. Лише у першому півріччі 2026 року група збільшилася на 61 новий магазин.

Зазначається, що Pepco має намір провести пробний запуск невеликої кількості магазинів у відібраних областях України. Це рішення ґрунтується на високій впізнаваності бренду Pepco в Україні. При цьому правління наголошує, що ключовим аспектом під час реалізації цього проєкту буде забезпечення повної безпеки працівників у зв’язку з війною.

«Покращення результатів роботи магазинів, яке ми спостерігаємо у Західній Європі, переконало нас у необхідності розширити наші амбіції в цьому регіоні. Зараз ми плануємо відкрити там щонайменше 600 нових магазинів протягом чотирьох фінансових років, з 2027 по 2030 рік, що подвоїть кількість магазинів у Західній Європі. Ми також починаємо обережну спробу виходу на окремі регіони України. Це ринок, на якому бренд Pepco вже є дуже впізнаваним і який має значний потенціал для розвитку групи в найближчі роки», – додав Борхерт.

Pepco – польська мережа магазинів одягу та побутових товарів зі штаб-квартирою в Познані, яка працює з 1999 року. Компанія має понад 4 тис. магазинів у 18 країнах, входить до складу Pepco Group та щомісяця обслуговує понад 41 млн клієнтів. Бренд залишається ключовим активом групи, забезпечуючи 93% її доходу та 92% торговельних площ.

Раніше повідомлялося, що польська мережа магазинів одягу та товарів для дому Pepco розглядає можливість виходу на український ринок – перші магазини дисконтного ритейлера можуть з’явитися вже у 2026 році.

