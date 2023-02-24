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СБУ кличе на рандеву Оксану Марченко та її директорку

Віталій Тараненко
glavcom.ua
СБУ кличе на рандеву Оксану Марченко та її директорку
За даними слідства, протягом 2014-2022 років Оксана Марченко профінансувала на 10,4 млн грн підрозділи окупаційної влади на території анексованого РФ Криму
скріншот з відеозвернення Марченко

В Україні дружині Віктора Медведчука загрожує до восьми років тюрми

Колись популярну теледіву, дружину Медведчука Оксану Марченко викликано на допит у справі щодо фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу. Про це повідомляє «Главком».

Марченко хоче бачити управління СБУ в Івано-Франківській області. Допит заплановано на 3, 4 і 6 березня в будівлі спецслужби в Івано-Франківську.

(для перегляду – натисніть на документ)

Оксана Марченко проходить у справі як підозрювана. В Україні дружині одіозного кума Путіна Віктора Медведчука загрожує до восьми років тюрми.

Крім цього, СБУ викликало на допит спільницю Марченко, мешканку окупованого Криму Інну Палій. Її також вказано у статусі підозрюваної.

(для перегляду – натисніть на документ)

Як повідомляв «Главком», 8 лютого Івано-Франківський міський суд застосував міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою директору фірм дружини Медведчука Олександру Яковлєву.

За даними досудового розслідування, протягом 2014-2022 років Марченко у змові з кількома особами профінансувала на 10,4 млн грн підрозділи окупаційної влади на території анексованого РФ Криму. Гроші одержували так звані «Управление Государственной службы охраны при МВД Республики Крым» і «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД РФ». Вони, зокрема, охороняли маєток сім’ї Медведчука-Марченко, який розташований у селі Оползневе поблизу Ялти.

Наприкінці березня 2015 року за вказівкою Оксани Марченко її підлеглі зареєстрували у Криму за російським законодавством ООО «Таврия-Инвест». Директором було обрано Інну Палій, громадянку України і мешканку Криму.

Новостворена організація найняла окупантське «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» на охорону  об’єкту нерухомості. Після чого Марченко із власних коштів надала кредит ООО «Таврия-Инвест» на суму 40,2 млн російських рублів, які у підсумку було спрямовано на фінансування незаконних збройних формувань окупаційної влади Криму.

Також Марченко долучила до злочинної змови підлеглого їй директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» Олександра Яковлєва. Він уклав угоду з фірмою окупантів «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев», що у смт Сімеїз (Ялта). У дійсності, як з’ясувало слідство, фінансувалися збройні формування РФ, що діють на території Криму. За 2014-2016 роки на нібито охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев» фірма Марченко сплатила 4,1 млн грн (11,7 млн російських рублів).

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Теги: Крим Віктор Медведчук окупанти гроші Оксана Марченко

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