Рада схвалила перші зміни до держбюджету-2023

Ухвалений депутатами законопроєкт №8399 забезпечує фінансування для новостворених Мінвідновлення та Державного агентства відновлення

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №8399 щодо збільшення видатків Державного бюджету на 5,5 млрд грн – це перші зміни до держбюджету-2023. Про це повідомила у Facebook народний депутат, голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

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За її словами, закон забезпечує фінансування для новостворених Мінвідновлення та Державного агентства відновлення. Також він передає Фонд ліквідації наслідків збройної агресії (52,5 млрд) до Мінвідновлення.

Підласа додала, що до другого читання депутати додали кілька змін:

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Передбачили можливість компенсації (страховку) для власників морських суден та суден, які ходять у внутрішніх водах у разі, якщо вони отримують пошкодження чи будуть знищені Росією. Загальний обсяг компенсацій – до 20 млрд грн в цьому році (до прикладу, середня вартість суден, які заходили в Одеські порти в рамках «зернової угоди» – 13 млн доларів). Джерелом виплат Кабміну дозволяється використовувати Дорожній фонд.Звісно, ми сподіваємось, що ці страхові випадки не настануть, але така норма – можливість мінімізувати ризики припинення аграрного експорту, у разі якщо Росія почне саботувати домовленості «зернового коридору». Крім того, очікується, що гарантія грошової компенсації знизить вартість перевезення не тільки в «зерновому коридорі», але і на Дунаї.

Додали ще одне джерело наповнення Фонду ліквідації – продаж активів російських олігархів по закону «Про санкції».

Зробили взаємозалік для Пенсійного фонду (1,8 млрд грн). Вони повертають гроші, які були виділені в ковід на поворотній основі для Фонду соцстраху (нині приєднаний до ПФУ), і ми їх одразу розподіляємо на пенсії. Розблоковує ці кошти для виплати пенсій.

Нові напрями використання Фонду ліквідації: будівництво житла для тих, хто втратив житло, і компенсації за знищене житло, а також можливість відновлення об’єктів військової інфраструктури.

Також зал підтримав правку Ярослава Железняка про те що у виняткових випадках кошти Фонду ліквідації можуть використовувати на потреби оборони.

Нагадаємо, із початку війни у середньому за рік зарплата українців збільшилася на 3%, порівняно із 2021.

Крім того, у березні пенсія може вирости на 18-20%. На пенсію розміром понад 4 000 гривень можуть претендувати учасники бойових дій.