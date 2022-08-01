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Нацбанк тривалий час проводитиме жорстку монетарну політику

Альона Боженко
Вчора, 23:26 glavcom.ua
Нацбанк тривалий час проводитиме жорстку монетарну політику
НБУ вважає, що «довоєнний» курс гривні вичерпав свій стабілізуючий ефект
фото: НБУ

Наприкінці 2023 року інфляція знизиться приблизно до 20%

НБУ прогнозує, що інфляційний тиск в Україні зберігатиметься й надалі. Попри злам інфляційної тенденції у першій половині 2023 року, зниження інфляції буде поступовим і вона ще доволі тривалий час перевищуватиме ціль НБУ у 5%. Про це йдеться у підсумках дискусії членів Комітету з монетарної політики Національного банку щодо рівня облікової ставки.

Так, наприкінці 2023 року інфляція знизиться приблизно до 20%, у 2024 році – до однознакового рівня. Учасники дискусії погодилися, що баланс інфляційних ризиків залишається суттєво зміщеним вгору на всьому горизонті політики. Також у регуляторі зазначили, що «довоєнний» курс гривні вичерпав свій стабілізуючий ефект, перетворився на чинник поглиблення економічних дисбалансів та створював значне навантаження на міжнародні резерви. Зокрема, у червні інтервенції НБУ з продажу валюти збільшилися до рекордних 4 млрд дол. США. Тож члени комітету одностайно висловилися за коригування офіційного курсу гривні.

«Курсова політика потребує адаптації до нових економічних реалій. Подальше утримання курсу на довоєнному рівні виглядає необґрунтованим з огляду на суттєві структурні зміни економіки України, її поступове пристосування до війни, а також кардинальну зміну ситуації на зовнішніх фінансових ринках. Крім того, протягом останніх місяців частково сформувалися необхідні передумови для змін у курсовій політиці», – зазначили в комітеті.

Зокрема, дещо поліпшилася ситуація з експортною логістикою та відновився імпорт, який є чутливим до зміни курсу, а відповідно й цін. Важливим кроком у контексті збалансування стану валютного ринку також було відновлення урядом податків на імпорт. Зі свого боку, НБУ також вжив низку заходів, спрямованих, зокрема, на зниження непродуктивних відтоків капіталу з країни та поліпшення привабливості гривневих активів.

Водночас здатність валютного ринку до самозбалансування все ще продовжує формуватися.

Як зазначається, за таких умов повернення до плаваючого курсоутворення було б передчасним кроком, зокрема з боку економії міжнародних резервів, вважають у НБУ. Так, втрата номінального якоря для стабілізації очікувань, а відповідно й тривалий період пошуку рівноважного курсу (ймовірно на суттєво вищих рівнях) призвели б до посилення дисбалансу на валютному ринку і до значних витрат міжнародних резервів для згладжування коливань. Отже, на думку учасників дискусії, в умовах набуття війною затяжного характеру оптимальним варіантом є коригування курсу гривні на 25% і його фіксація на новому рівні – 36,5686 грн за 1 дол. США.

Також усі члени комісії вважають, що НБУ ще тривалий час проводитиме жорстку монетарну політику для утримання під контролем інфляційних очікувань та стримування відповідно девальваційного й інфляційного тиску.

Нагадаємо, Національний банк України з 21 липня 2022 року підвищив офіційний курс долара до гривні на 25% до 36,5686 грн/долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар.

Нацбанк вже повідомив, що зростання споживчих цін (інфляція) за підсумками 2022 року дещо перевищить 30%.

Теги: інфляція Україна економіка НБУ

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