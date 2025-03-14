Більше не «проблемна культура». Фахівці пояснили, чому промислові коноплі можуть стати українською «фішкою»

Аграрії можуть не боятися запитань з боку правоохоронців

У березні в Україні запустилася елекронна система «єКоноплі». Раніше отримання ліцензії на виробництво промислових конопель тривало до 3 місяців, а тепер юридичні особи, що займаються таким виробництвом, можуть просто зареєструватися у відповідному Реєстрі. Зміни в законодавстві нарешті позбавили технічні коноплі тавра «проблемної культури», і розвиток конопляної індустрії може стати важливим джерелом доходу для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Телеграф».

Як зауважив у коментарі виданню завідувач відділу інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту луб’яних культур НААН Олег Примаков, сьогодні у конопляній галузі навіть більше можливостей, ніж за радянських часів. Проте це перспектива не одного року: «Конопляна галузь потребує комплексного підходу, а отже, значних інвестицій на всіх етапах виробництва», – пояснив фахівець.

За словами Примакова, для стабільного зростання галузі важлива більша державна підтримка. Прикладом він навів європейський досвід, коли виробники певних культур отримують субсидії. Взагалі, коноплярство – це широкий спектр можливостей, який дозволить розвивати не лише аграрний сектор, а й суміжні галузі, зокрема екологічні та переробні. Коноплі – це культура, що є задіяною на 100%, наголосив Олег Примаков: «У коноплярстві використовується все – насіння, стебло, листя, і навіть коріння».

Наразі вирощуванням насіння промислових конопель в Україні займаються Інститут луб’яних культур НААН України, Інститут сільського господарства північного сходу НААН України, а також 11 приватних агропідприємств. Найактивніше промислове коноплярство розвивається в Чернігівській, Сумській, Одеській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій та Житомирській областях.

За словами Олега Примакова, вирощування промислових конопель не є складним, адже це в цілому невибаглива культура.

Основним ринком збуту українських конопель є Європейський Союз, зауважив представник Асоціації розвитку льонарства та коноплярства в Україні, співзасновник компанії «Hempy UA» Андрій Алечко. Він пояснив, що розвитку галузі довго заважав негативний імідж конопель: рослина асоціювалася виключно з наркотичними речовинами, і багато людей досі не сприймають її як перспективну промислову культуру.

Проте, за словами Алечка, після запуску відповідного реєстру агровиробники вже не мають боятися контролюючих органів. Їхнє головне завдання – отримуватися законодавчо дозволеного рівня тетрагідроканабінолу (ТГК), і якщо він не перевищує норму, то діяльність є цілком легальною.

Нагадаємо, у січні цього року в Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу – оральні краплі іспанського бренду.

Також «Главком» повідомляв, що Кабінет міністрів вирішив виключити канабіс, смолу канабісу, екстракти та настоянки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів.