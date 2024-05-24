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Кабмін дозволив використання канабісу для деяких цілей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кабмін дозволив використання канабісу для деяких цілей
Канабіс буде виключено з переліку особливо небезпечних речовин
фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Уряд вирішив виключити канабіс, смолу канабісу, екстракти та настоянки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Мельничука, урядом було внесено зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 №770.

Зокрема, згідно з рішенням, з переліку особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, буде виключено тетрагідроканабінол. Натомість речовини буде внесено у відповідні списки наркотичних засобів, у тому числі рослин і психотропних речовин, обіг яких обмежено. Їх обіг допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці.

Окрім цього, постанова також дозволяє культивування рослин роду коноплі для промислових цілей, за умови, що використання насіння, зібраного із сортів рослин, у висушеній соломі яких гранично допустимий вміст концентрації тетрагідроканабінолу не перевищує 0,2%.

Зміни набирають чинності з 16 серпня 2024 року.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Як повідомлялося, Міністерство оборони та Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками підписали меморандум про співпрацю. Так, представники відомства долучилися до робочої групи, яка розглядає надання дозволу військовим частинам використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

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Теги: медичний канабіс Кабмін

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