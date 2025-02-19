Американські ЗМІ гостро відреагували на заяви Трампа про Україну

Навіть прихильники республіканців не поспішають хвалити Трампа

Кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш дослідив, якою була реакція американських медіа на заяви президента США Дональда Трампа про Україну та Росію.

«Для балансу взяв матеріали з трьох ліберальних і трьох консервативних ЗМІ», – пояснив Яриш у дописі в Facebook.

Зокрема, канал ABC News подає заголовок «Дональд Трамп неправдиво стверджує, що Україна почала війну з Росією».

СNN називає заяви Трампа «ще одним ударом по Україні та підсиленням для Путіна». І зауважує, що, хоча рейтинг президента України Володимира Зеленського і понизився, то все одно не йдеться про «4%», які озвучив Трамп.

The New York Times пише, що «розворот Трампа до путінської Росії змінює політику США, яка існувала поколіннями».

У редакторській колонці у The New York Post вимоги Трампа щодо того, «щоб Україна передала величезну частину своєї економіки в якості відплати за допомогу» названо абсолютно неправильними.

Як реагують американські медіа на заяви Дональда Трампа про Україну та Росію

Як реагують американські медіа на заяви Дональда Трампа про Україну та Росію

Навіть журналістка прихильного до республіканців FOX News спитала в Трампа, чи підтримає він вимоги Росії провести вибори в Україні, – а після відповіді підкреслила, що в Росії немає справжніх виборів, і спитала, як Штати переконаються, що в Кремлі не встановлять маріонетковий режим у Києві.

Отже, за висновками Остапа Яриша, ліберальні медіа вже критикують адміністрацію Трампа, і що далі, то гострішою буде ця критика. Але й консервативні ЗМІ висвітлюють позицію України і проводять потрібний фактчекінг.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

Нагадаємо, напередодні, 18 лютого, в Ер-Ріяді відбулася перша сесія російсько-американських перемовин.

Україна в цьому заході участі не брала і заявила, що не визнаватиме жодних угод, ухвалених без її участі.