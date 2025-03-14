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Співмешканка Януковича запатентувала у Росії власний торговий знак

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Співмешканка Януковича запатентувала у Росії власний торговий знак
Любов Садикова відкрила у Сочі магазин-кафе
фото з відкритих джерел

Фермерський бізнес коханки експрезидента Віктора Януковича отримав власну торгову марку

На території житлового комплексу «Сочі парк» (Росія) 10 березня відкрився магазин, власницею якого є Любов Садикова – співмешканка Януковича. Про це «Главком» розповідає у тексті «Продукти від коханки Януковича. Любов Полєжай розширює свій агробізнес у Росії».

Раніше вже «Главком» писав, що влітку 2017 року Любов Полєжай (Садикова – дівоче прізвище, на яке оформлений бізнес) зареєструвала фермерське господарство у Центральному районі Сочі на вул. Виноградній. Підприємниця задекларувала різноманітні види діяльності: від вирощування розсади до розведення великої рогатої худоби і буйволів, від вирощування зернових і олійних культур, винограду, овочів до виробництва сперми й молока.

Фермерське господарство Садикової у вересні 2024 року суттєво розширило сферу діяльності, додавши 50 нових КВЕДів (видів діяльності) до вже існуючих. Серед нових напрямків з'явилися дозволи на виробництво різної харчової продукції, кормів для тварин, пива та багато іншого.

Наприкінці 2024 року підприємниця заснувала новий бізнес – компанію «ЩедроДар» у Хостинському районі Сочі на вулиці Ясногірській, 16/7, приміщення №18. Статутний капітал фірми становить 10 тисяч рублів. Садикова також подбала про захист інтелектуальної власності, подавши ще у 2023 році заявку на патентування торгової марки «ЩедроДар продукти з ферми».

Любов Садикова до 2033 року має права на торговий знак у Росії
Любов Садикова до 2033 року має права на торговий знак у Росії
скриншот: www1.fips.ru

У Telegram можна знайти акаунт «ЩедроДару», який позиціюється як «кафе зі справжньою сільською кухнею». Заклад отримує продукцію з «унікальної ферми у Сочі» та розташований на території житлового комплексу «Сочі парк» за юридичною адресою підприємства. Відвідувачі можуть придбати традиційні фермерські продукти: м'ясні та молочні вироби, сири, тушонку, мед та інше. Кафе-магазин відкрився буквально днями: 10 березня.

Нагадаємо, що у ЗМІ поширювалася інформація, що у 2014 році Янукович переїхав з Ростова-на-Дону до Сочі зі своєю цивільною дружиною Любов’ю Полєжай. Водночас законна дружина Януковича Людмила оселилася у Севастополі, де згодом і було поховано її молодшого сина, що трагічно загинув на Байкалі.

Ще за часів президентства Януковича у власних колах курсували чутки про те, що у Віктора Януковича та його цивільної дружини Любові Полєжай вже була спільна дитина. У 2017 році ЗМІ повідомили, що Полєжай народила Януковичу сина у 2014 році у Росії. У 2020 році журналістка Соня Кошкіна розповсюдила інформацію, що у Януковича є с, на ім'я Григорій, якому на той момент було близько півтора-два роки. Однак офіційних підтверджень цієї інформації (ні про першу, ні про другу дитину) немає.

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Теги: Віктор Янукович росія бізнес фермерство фермер магазин дружина продукти

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