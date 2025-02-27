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Північна Корея відправила до Росії додаткові війська

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Північна Корея відправила до Росії додаткові війська
Північна Корея направила до РФ ще понад 1000 військовослужбовців
Фото: kcna.kp

Офіційно Північна Корея досі не визнавала надання військової допомоги Росії у війні проти України

До Росії у січні та лютому прибули додаткові війська з Північної Кореї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані південнокорейської розвідки, які цитує Reuters.

За оцінками розвідки, Північна Корея направила до РФ понад 1000 військовослужбовців на додаток до приблизно 11 000 військовослужбовців, уже розміщених у країні для боротьби з українськими військами.

Поки що незрозуміло, чи були перекинуті ці додаткові війська в Курську область Росії.

Офіційно Північна Корея досі не визнавала надання військової допомоги Росії у війні проти України.

Нагадаємо, раніше начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що КНДР цього року планує передати Росії ще 148 ракет KN-23.

Також, за даними розвідки, КНДР відправила до Росії 200 одиниць далекобійної артилерії та боєприпаси.

У Сеулі також зазначили, що Північна Корея посилить розробку озброєнь у 2025 році, оскільки це її останній рік п’ятирічного плану розвитку передових систем. Серед них – атомні підводні човни, розвідувальні супутники та міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) із твердопаливними двигунами.

До слова, президент Володимир Зеленський на пресконференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції заявив, що Росія збирається перекинути на курський напрямок ще 2-3 тис. військових КНДР.

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Теги: Південна Корея Україна Північна Корея росія окупанти війна Курщина

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