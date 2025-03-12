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Сибіга подарував Рубіо ікону, намальовану на ящику з-під набоїв (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Сибіга подарував Рубіо ікону, намальовану на ящику з-під набоїв (фото)
Андрій Сибіга зустрівся з Марком Рубіо під час переговорів української та американської делегацій у Джидді
фото: Андрій Сибіга / Facebook

Марко Рубіо отримав незвичайний подарунок від Андрія Сибіги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час переговорів української та американської делегацій у Джидді, Саудівській Аравії, подарував главі Держдепартаменту США Марко Рубіо ікону Богородиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Сибіги. 

Особливістю цієї ікони є те, що вона виконана на ящику з-під набоїв.

Сибіга подарував Рубіо ікону, намальовану на ящику з-під набоїв (фото) фото 1

Ікони на ящиках з-під набоїв – це мистецький проєкт київських художників Софії Атлантової та Олександра Клименка. Його головною ідеєю є перетворення смерті, символом якої є ящик з-під зброї, на життя, яке символізує ікона.

Проєкт було презентовано ще у 2015 році на території Софії Київської. Відтоді ікони, написані на ящиках з-під набоїв із зони бойових дій, експонувалася у 40 містах світу на понад 60 локаціях, зокрема у Вашингтоні, Берліні, Варшаві, Відні та на Сицилії.

Нагадаємо, вчора, 11 березня, українська та американська делегації розпочали зустріч у Саудівській Аравії. Ключовою темою стала війна в Україні. 

Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією.

Офіційно припинення вогню РФ не коментувала. Проте у США заявили, що у разі, якщо Росія відмовиться від запропонованого 30-денного припинення вогню, на Москву можуть бути накладені нові потужні санкції

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Теги: Андрій Сибіга Саудівська Аравія Марко Рубіо подарунок США Україна

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