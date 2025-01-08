Перші ліки на основі медичного канабісу офіційно зареєстровано в Україні

Окрім оральних крапель з канабісу в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі

В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного канабісу. Ними стали оральні краплі іспанського бренду. Про це повідомляє благодійний фонд «Пацієнти України».

«Минув рік, як в Україні ухвалили закон про легалізацію медичного канабісу. За цей час українську систему на законодавчому рівні підготували до легалізації медпрепаратів. Перший виробник вже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з’являться в аптеках», – сказала Ольга Стефанишина, народна депутатка України.

Так окрім оральних крапель з канабісу в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі. Ці форми ліків затвердило МОЗ у 2024 році.

Ліки відпускатимуться в аптеках за електронним рецептом, виписаним лікарем на ім’я пацієнта. Аптеки, що займатимуться виготовленням ліків, повинні мати три ліцензії: на роздрібну торгівлю, виробництво препаратів та обіг наркотичних речовин.

За оцінками МОЗ, 6 млн пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України оновив ліцензійні умови, які врегульовують всі етапи обігу медичного канабісу. Йдеться про культивування, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізацію (відпуск), ввезення на та вивезення з території України, використання, утилізацію рослин конопель, сировини та ліків, виготовлених із неї.

До слова, уряд вирішив виключити канабіс, смолу канабісу, екстракти та настоянки канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів.