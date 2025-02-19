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«Росією керують патологічні брехуни». Зеленський відреагував на удар по Одесі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Росією керують патологічні брехуни». Зеленський відреагував на удар по Одесі
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ
фото: Офіс Генерального прокурора

Зеленськи: «Росіянам не можна довіряти – на них треба тиснути заради миру»

В Одесі тривають рятувальні роботи після чергового російського удару по енергетичній інфраструктурі. Саме по цивільних енергетичних об’єктах, проти яких російська армія вже майже три роки не шкодує ані ракет, ані ударних дронів. Про це після масованої атаки Росії по Одесі заявив президент України Володимир Зеленський

«Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці. Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі», – наголосив президент України.

За словами Зеленського, зараз щонайменше 160 тисяч одеситів залишилися без тепла та електропостачання. Також, додав президент, без опалення й світла 13 шкіл, дитячий садочок, кілька лікарень Одеси.

«Працюють ремонтні бригади, усі комунальні служби задіяні. Я вдячний кожному рятувальнику, усім, хто допомагає людям», – написав очільник держави і зазначив, що світ має пам’ятати, що Росією керують патологічні брехуни

«Їм не можна довіряти – на них треба тиснути заради миру», – додав Зеленський. 

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ
фото: Офіс Генерального прокурора України/Facebook

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого росіяни завдали руйнівного удару по місту Одеса. Внаслідок ворожої атаки постраждали чотири людини, серед них дитина.

«Пожежі, які виникли після обстрілів, ліквідовували рятувальники разом із добровольцями Асоціації пожежників України. Пошкоджені будівля поліклініки, 24-поверховий житловий будинок, дитячий садок та кілька автівок», – йдеться у повідомленні ДСНС України. За словами мера Одеси, внаслідок ворожої атаки без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови – понад 500 будинків. Фахівці вже оцінюють наслідки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію.

Теги: росія Одеса путін Володимир Зеленський Україна ракетна атака

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