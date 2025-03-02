Карта бойових дій в Україні станом на 2 березня 2025 року

Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку

За минулу добу відбулося 83 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Окупанти за добу завдали двох ракетних та 76 авіаційних ударів, залучили для ураження дві ракети та 95 керованих бомб, задіяли для уражень 987 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському напрямку. За попередніми даними, за добу українські воїни знешкодили 236 окупантів, з них 116 - безповоротно. Також знищили чотири одиниці автомобільної техніки, гармату Д-30, 14 БпЛА, вісім мотоциклів, два квадроцикли, два БТР, міномет, БМП, броньований тягач, сім антен управління БпЛА та шість антен зв’язку, також пошкодили танк, бойову броньовану машину, самохідну артилерійську установку, міномет та мотоцикл окупантів.

На Харківському напрямку

Противник завдав авіаударів КАБами по Охрімівці, Макаровому, Бугаївці та Гранову.

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив три наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 10 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Нового, Новомихайлівки, Ямполівка та в напрямку Катеринівки, вісім атак вже відбито, дві тривають. Під авіаударами ворога опинилися Борова та Богуславка.

На Торецькому напрямку

Наші воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка. Авіаударів зазнали Костянтинівка та Торецьк.

На Покровському напрямку

За добу противник 21 раз атакував у районах Нової Полтавки, Єлизаветівки, Променя, Котлярівки, Надеждинки, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів. Авіація противника завдала ударів КАБами по Покровську, Удачному, Гродівці, Новопавлівці та Новоукраїнці.

На Новопавлівському напрямку

Ворог здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону у бік населених пунктів Костянтинопіль та Скудне. На даний час точиться один бій. Авіаударів зазнали Комар та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку

Загарбники тричі атакували в напрямку Привільного та Чарівного. Авіаударів зазнали Тернове, Гуляйполе та Залізничне.

На Курському напрямку

Українські захисники сьогодні відбили 16 атак противника. Водночас, ворог завдав 22 авіаційних ударів, загалом скинув 30 керованих бомб, та здійснив 383 артилерійських обстріли, зокрема 4 - із реактивних систем залпового вогню.