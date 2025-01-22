Netflix підвищить ціни на підписки через стрімке зростання кількості користувачів

На зростання кількості користувачів вплинули вихід нового сезону серіалу «Гра в кальмара» та різні спортивні події

Netflix підвищить ціни в деяких країнах. Причиною цьому стали майже 19 млн користувачів, які приєдналися до стримінгової платформи наприкінці 2024 року. Про це повідомляє BBC.

Минулий рік Netflix закінчив із понад 300 млн користувачів. Очікували, що в період із жовтня по грудень компанія здобуде 9,6 млн нових передплатників, але вона значно перевищила цю цифру.

Стрімкому зростанню кількості користувачів посприяли вихід другого сезону «Гри в кальмара» та спортивні події, зокрема різдвяні трансляції Національної футбольної ліги та боксерський поєдинок між Джейком Полом і Майком Тайсоном.

Як зазначається, чистий прибуток платформи у жовтні-грудні подвоївся до $1,8 млрд порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі зросли з $8,8 млрд до $10,2 млрд. У зв'язку з цим компанія заявила, що збільшить вартість передплати в США, Канаді, Аргентині та Португалії. Водночас невідомо, чи підвищиться вартість підписки для України.

У США ціни зростуть майже на всі плани, включно зі стандартною передплатою без реклами, яка тепер коштуватиме $17,99 на місяць. Вартість передплати з рекламою також зросте – до $7,99.

«Ми будемо час від часу просити наших користувачів платити трохи більше, щоб ми могли реінвестувати для подальшого вдосконалення Netflix», – йдеться в заяві компанії.

Нагадаємо, вартість тарифів третього за кількістю абонентів оператора lifecell підніметься у лютому. Основною причиною генеральний директор DVL назвав зростання вартості електроенергії. За його словами, зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі, а на цей рік lifecell закладає 2,3 млрд грн витрат на це.

До слова, президент США Дональд Трамп пригрозив 25%-відсотковими митами Мексиці та Канаді. У 2024 році США імпортували товарів на $475 млрд з Мексики й на $418 млрд з Канади, що становить 30% всього імпорту США. Експорт США до цих країн також значний: $354 млрд до Канади й $322 млрд до Мексики.