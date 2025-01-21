Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трамп анонсував нові мита на товари з Канади та Мексики з 1 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп анонсував нові мита на товари з Канади та Мексики з 1 лютого
Нові мита для Мексики та Канади можуть вплинути на торгівельну політику Північної Америки
фото з відкритих джерел

Американці можуть відчути вагоме зростання цін через підняття мит

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани ввести 25% мита на товари з Канади та Мексики починаючи з 1 лютого 2025 року. Про це повідомляє CNBC.

«Ми думаємо про 25% для Мексики й Канади, тому що вони пропускають через кордон величезну кількість людей», – каже він.

Мексика і Канада – це найбільші торгові партнери США. У 2024 році США імпортували товарів на $475 млрд з Мексики й на $418 млрд з Канади, що становить 30% всього імпорту США. Експорт США до цих країн також значний: $354 млрд до Канади й $322 млрд до Мексики.

Один із перших указів нового президента США передбачає встановлення нової протекціоністської торгівельної політики, спрямованої на захист американських працівників, виробників, фермерів та бізнесу.

Трамп доручив розслідувати причини торгового дефіциту США та розробити заходи для його усунення, створити зовнішню податкову службу (ERS) для збору мит і тарифів, переглянути торгові угоди, включно з угодою USMCA з Мексикою та Канадою, посилити боротьбу з валютними маніпуляціями інших країн, покращити захист від контрафактної продукції та наркотиків. Звіти про результати розслідувань та рекомендації мають надійти до квітня 2025 року.

Варто зазначити, що Трамп раніше обіцяв запровадити 20% мита на товари з інших країн і 60% ‒ на китайську продукцію.

Нагадаємо, Канада склала список американських товарів вартістю $105 млрд, на які вона запровадить мита. Таких заходів буде вжито, якщо обраний президент США Дональд Трамп здійснить свою загрозу і схвалить тарифи у розмірі 25% на всі канадські товари.

Як повідомлялося, Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.

До слова, президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями.

Читайте також:

Теги: Мексика Канада США Дональд Трамп податки торгівля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп відновить смертну кару на федеральному рівні
Трамп відновить смертну кару на федеральному рівні
Вчора, 17:55
Ключові тези промови держсекретаря Марко Рубіо
Основні вектори майбутньої зовнішньої політики США: Америка передусім та Китай – головний суперник
16 сiчня, 11:46
Лісова пожежа призвела до масової евакуації жителів
Масштабні пожежі в Каліфорнії: The Washington Post назвала ймовірну причину
13 сiчня, 15:34
Обраний президент США раніше розповідав, що Путін має намір з ним зустрітись
Трамп заявив, що працює над організацією зустрічі з Путіним
10 сiчня, 08:21
Мінімальний розмір додаткових виплат не може бути нижчим за 1,3 тис. грн до сплати податків
Від чого залежатиме розмір доплат учителям у 2025 році: роз'яснення МОН
8 сiчня, 15:03
Путін напав на Україну, бо вона хотіла в НАТО? Чому Трамп неправий
Путін напав на Україну, бо вона хотіла в НАТО? Чому Трамп неправий
8 сiчня, 08:59
Обраний президент Дональд Трамп виступає під час прес-конференції в Мар-а-Лаго у вівторок, 7 січня 2024 року, у Палм-Біч, штат Флорида
Трамп заявив про бажання перейменувати Мексиканську затоку
7 сiчня, 19:49
Кардинал Макелрой вважається найпрогресивнішим служителем католицької церкви
Папа Римський призначив затятого критика Трампа архієпископом Вашингтона
7 сiчня, 12:16
Очікується, що Келлог приїде в Україну після того, як Трамп вступить на посаду, але точну дату візиту ще не визначено
Спецпредставник Трампа відклав візит в Україну до інавгурації – Reuters
7 сiчня, 05:02

Економіка

Трамп анонсував нові мита на товари з Канади та Мексики з 1 лютого
Трамп анонсував нові мита на товари з Канади та Мексики з 1 лютого
Польща змусила пасти задніх економіки Німеччини та Франції
Польща змусила пасти задніх економіки Німеччини та Франції
Рішення однієї країни підірвало світові ціни на цукор
Рішення однієї країни підірвало світові ціни на цукор
Bloomberg озвучило головні загрози для світової економіки у 2025 році
Bloomberg озвучило головні загрози для світової економіки у 2025 році
Придністров'я активно шукає способи відновлення постачання газу – ISW
Придністров'я активно шукає способи відновлення постачання газу – ISW
Придністров’я погодилося отримувати газ через молдовську держкомпанію
Придністров’я погодилося отримувати газ через молдовську держкомпанію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 січня: ситуація на фронті
68K
США призупиняють всі програми зовнішньої допомоги на 90 днів
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 січня 2025
30K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
22K
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо
13K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Сьогодні, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua