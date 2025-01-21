Трамп анонсував нові мита на товари з Канади та Мексики з 1 лютого

Нові мита для Мексики та Канади можуть вплинути на торгівельну політику Північної Америки

Американці можуть відчути вагоме зростання цін через підняття мит

Президент США Дональд Трамп оголосив про плани ввести 25% мита на товари з Канади та Мексики починаючи з 1 лютого 2025 року. Про це повідомляє CNBC.

«Ми думаємо про 25% для Мексики й Канади, тому що вони пропускають через кордон величезну кількість людей», – каже він.

Мексика і Канада – це найбільші торгові партнери США. У 2024 році США імпортували товарів на $475 млрд з Мексики й на $418 млрд з Канади, що становить 30% всього імпорту США. Експорт США до цих країн також значний: $354 млрд до Канади й $322 млрд до Мексики.

Один із перших указів нового президента США передбачає встановлення нової протекціоністської торгівельної політики, спрямованої на захист американських працівників, виробників, фермерів та бізнесу.

Трамп доручив розслідувати причини торгового дефіциту США та розробити заходи для його усунення, створити зовнішню податкову службу (ERS) для збору мит і тарифів, переглянути торгові угоди, включно з угодою USMCA з Мексикою та Канадою, посилити боротьбу з валютними маніпуляціями інших країн, покращити захист від контрафактної продукції та наркотиків. Звіти про результати розслідувань та рекомендації мають надійти до квітня 2025 року.

Варто зазначити, що Трамп раніше обіцяв запровадити 20% мита на товари з інших країн і 60% ‒ на китайську продукцію.

Нагадаємо, Канада склала список американських товарів вартістю $105 млрд, на які вона запровадить мита. Таких заходів буде вжито, якщо обраний президент США Дональд Трамп здійснить свою загрозу і схвалить тарифи у розмірі 25% на всі канадські товари.

Як повідомлялося, Дональд Трамп у перший день після своєї інавгурації підписав указ, що призупиняє всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів, поки не буде проведено аналіз їхньої відповідності цілям його політики.

До слова, президент США Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями.