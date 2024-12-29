Стали відомі статки Усика після двох перемог над Ф’юрі

В Усика було $35 млн до першого бою з Ф'юрі

Стали відомі статки українського боксера Олександра Усика після двох перемог над британцем Тайсоном Ф'юрі. За інформацією Marca, Українець має близько $184 млн.

Повідомляється, що в Усика було $35 млн до першого бою з Ф'юрі. Після першої перемоги він заробив $45 млн, а успішний реванш із Ф'юрі поповнив гаманець 37-річного кримчанина ще на $104,5 млн.

Зазначимо, що статки Тайсона Ф’юрі після двох поразок становлять приблизно $ 225 млн.

Раніше Егіс Клімас, менеджер володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, розповів, коли варто очікувати повернення українського чемпіона в ринг.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.