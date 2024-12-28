Суд зобов’язав обвинуваченого в шахрайстві прочитати книжки Жадана та Сковороди

Роман українського письменника Сергія Жадана «Інтернат» (2017 р.), є яскравим описом початку подій війни на сході України

Наразі підсудний проходить військову службу

Малиновський районний суд Одеси зобов'язав обвинуваченого в шахрайстві читати художню літературу. Про це йдеться у вироку суду.

Обвинувачений є власником інтернет-магазину з продажу гелевих кульок. Слідство встановило, що він отримав замовлення на 25 600 гривень, але товар замовнику не надіслав, а гроші витратив на власний розсуд.

Згодом підсудного мобілізували. Нині він проходить військову службу.

Військового визнали винним та призначили йому покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду.

Крім того, його зобов’язали прочитати такі книги:

«Інтернат» Сергія Жадана;

«Грубий зошит» Аготи Крістоф;

«Розмова п’яти подорожніх про істинне щастя в житті» Григорія Сковороди».

«Читання такої літератури повинно відволікти людину від злих думок і зосередити на справжньому житті на категоріях добра і зла. І якщо бути дуже уважним до деталей, то можливо побачити і жагу до прекрасного, а поряд, і прояви любові до людей. І справді, чутливість ніколи не має шансів перед добротою, почуття честі не підміниться на самолюбство або марнославство, а відчуття обов'язку буде не досяжним для вічних – користі та зручності», – йдеться у вироку.

Щодо творів Сковороди зазначається наступне: «Відома в українській літературі філософська книга у формі дружнього діалогу, справді визначає сенс буття та напрямок думок, які повинні бути у людини. Досягти загального щастя, на думку автора, можливо тільки завдяки працьовитості».

Крім того, повідомляється, що роман українського письменника Сергія Жадана «Інтернат» (2017 р.), є яскравим описом початку подій війни на сході України, коли кожний з українців не міг повірити саме в такий розвиток подій.

Нагадаємо, у 2021 році суддя Малиновського районного суду м. Одеси Олександр Гарський зобов’язав двох хлопців віком 19 і 23 роки, обвинувачуваних у крадіжці, прочитати декілька художніх літературних творів.