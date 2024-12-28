Міненерго та НКРЕКП мають проконтролювати виплату боргів на енергоринку – ІСС

У ланцюгу платежів одні борги перед Гарпоком закрились, але інші залишились

Після сплати «Енергоатомом» всіх платежів боргова проблема на енергоринку залишилась – ІСС

Після сплати компанією «Енергоатом» всіх необхідних платежів в адресу ДП «Гарантований покупець» проблема боргів залишилась, оскільки гроші не продовжили рух далі по ланцюгу компаній на ринку електроенергії. Про це розповів віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

«Компанія виплатила 100% платежів по ПСО для населення. Ба більше – компанія за останні 9 місяців погасила й борги попередніх періодів у сумі 17 млрд грн», – сказав Трохимець.

При цьому він зазначив, що говорити про хеппі енд у цій історії зарано, адже більша частина цих грошей – це неоплачений тариф на передачу.

«Тобто ще «Укренерго» має отримати гроші, щоб далі використати їх для покриття своїх витрат та оплату ПСО по ВДЕ», – додав адвокат.

Він підкреслює, що у ланцюгу платежів одні борги перед Гарпоком закрились, але інші залишились. Відповідно, Гарпок не має змоги далі розрахуватись перед виробниками електроенергії з ВДЕ.

«На цю проблему з розрахунками варто звернути увагу НКРЕКП та Міненерго. Бо немає зайвого часу, щоб в умовах значних обстрілів енергетики витрачати ще місяці на пошук грошей у різних учасників ринку, щоб нарешті вийти з боргової кризи на ринку електроенергії», – повідомив Трохимець.

Як повідомлялося раніше, заборгованість НЕК «Укренерго» за компенсацію виробництва електроенергії з альтернативних джерел перед держпідприємством «Гарантований покупець» перевищила 30 млрд грн.

На думку експертів, уряд, парламент та Нацкомісія з питань енергетики мають врятувати енергетику від паралічу через наявні багатомільярдні борги, які постійно збільшуються.