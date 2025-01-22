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Мобільний оператор lifecell анонсував підвищення тарифів

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Мобільний оператор lifecell анонсував підвищення тарифів
Основною причиною підняття тарифів генеральний директор DVL назвав зростання вартості електроенергії
фото з відкритих джерел

Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому – Шелемба

Вартість тарифів третього за кількістю абонентів оператора lifecell підніметься у лютому. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказав генеральний директор DVL («Датагруп», «Воля» і lifecell) Михайло Шелемба.

«На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому», – сказав Шелемба.

Основною причиною генеральний директор DVL назвав зростання вартості електроенергії. За його словами, зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі, а на цей рік lifecell закладає 2,3 млрд грн витрат на це.

«Завдяки оптимізації витрат, ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази», – розповів Шелемба.

Водночас, перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня, оскільки вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

Нещодавно мобільний оператор Vodafone оголосив про зміну вартості низки тарифів передплати. З 24 грудня їхня вартість зросте на 70-120 грн, проте об'єм послуг не збільшиться. Здорожчання зачепить чотири тарифи.

Нагадаємо, у 2024 році кількість українців, які вирішили змінити мобільного оператора не змінюючи номер, зросла у 2,3 раза в порівнянні з показником 2023 року. Кількість номерів мобільного зв'язку, перенесених у межах послуги MNP (англ. mobile number portability), що надає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням мобільного номера, минулого року зросла до 340,63 тис.

Найбільшим донором виступив «Київстар», від якого було перенесено 60% (207,1 тис. номерів), на другому місці з 32% (109,53 тис.) Vodafone, на третьому з 6,7% (22,88 тис.) – lifecell, що входить до групи DVL. Натомість найбільше номерів від інших операторів у 2024 році було перенесено до lifecell – 79% (269,76 тис.), Vodafone – 15,88% (54,11 тис.), і «Київстар» – 4,7% (16,16 тис.).

До слова, мобільні оператори почнуть цього року вимикати свої 3G-мережі. Це необхідно для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги.

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Теги: тарифи мобільні оператори послуги Forbes Київстар

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