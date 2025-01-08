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Нацбанк спростував інформацію про блокування карток за часте зняття готівки

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Нацбанк спростував інформацію про блокування карток за часте зняття готівки
Українцям не блокуватимуть картки за часте зняття готівки
фото з відкритих джерел

У НБУ повідомили, що інформація про блокування банківських рахунків за часте зняття готівки, фейк

У мережі ширилась інформація про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів. НБУ наголошує, що це фейк. Про це йдеться у повідомленні Національного банку України.

Зазначається, що медіа та телеграм-канали почали поширювати інформацію щодо блокування карток через часте зняття готівки посилаючись на «рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні». Проте у цих повідомленнях не зазначали конкретні документи.

«Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає!», – йдеться у повідомленні.

Нацбанк спростував інформацію про блокування карток за часте зняття готівки фото 1

Банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

У НБУ наголосили, що необхідно довіряти лише перевіреній інформації з офіційних джерел Національного банку та не сприймати серйозно фейкові новини, які розповсюджують анонімні телеграм-канали та недобросовісні медіа, щоб підірвати довіру громадян до фінансового сектору України.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 8 січня, в Енгельсі Саратовської області було атаковано базу зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал».

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Теги: гроші НБУ фейк

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