СБУ та Нацполіція ліквідували 10 ухилянтських схем за два дні

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки спільно з Національною поліцією України ліквідували 10 схем ухилення від мобілізації, що діяли у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок. Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Повідомляється, що затримані продавали військовозобов’язаним фіктивні медичні довідки або організовували переправлення за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Відомо, що підозру отримав адвокат, який разом зі спільниками переправив за кордон більше ніж сотню військовозобов’язаних. Зловмисники за гроші вносили дані ухилянтів до списків волонтерських організацій.

На Буковині

Нейтралізовано злочинне угруповання, яке допомагало військовозобов’язаним втекти до сусідньої країни Євросоюзу через гірські стежки.

Після отримання замовлення на втечу фігуранти збирали своїх клієнтів в обумовленому місці біля держкордону, а потім показували їм прихований «маршрут».

У Чернівцях

Затримано депутата Селятинської громади і двох його спільників, які так само виводили призовників за межі України через лісові ділянки та водойми.

На Житомирщині

Викрито директора місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про «погане» здоров’я.

У Києві

Викрито групу зловмисників, серед яких був командир одного з добровольчих формувань. Він «допомагав» своїм клієнтам уникнути мобілізації: «укладав» з ними фіктивний контракт про проходження служби в ЗСУ.

На Черкащині

Затримано «на гарячому» колишнього начальника відділу Звенигородського РТЦК, який намагався «списати» з військового обліку потенційного призовника.

Також на території регіону затримано експосадовицю ВЛК, яка підробляла ухилянтам медичні документи про інвалідність.

На Вінниччині

Викрито 2 «схеми» і затримано чотирьох місцевих ділків, які за гроші пропонували військовозобов’язаним втікати до сусідньої країни.

На Львівщині

Викрито посадовця Яворівського РТЦК, який «заробляв» на ухилянтах, підробляючи їхні облікові дані як непридатних до служби.

За всіма фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше ми писали, що на Київщині чоловік та дружина допомагали підробляти медичні документи, які надавали чоловікам призовного віку можливість уникнути військової служби. Під час обшуків поліцейські вилучили кошти на загальну суму майже 13,7 млн грн

Нагадаємо, що правоохоронці викрили десятки злочинних схем щодо незаконного переправлення чоловіків через держкордон у 19 регіонах.

Загалом було проведено 270 обшуків.