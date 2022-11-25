Нові автівки для ЗСУ: Parimatch передав армії легковик для розвідників та швидку для евакуації

Parimatch підвищує логістичну мобільність захисників України

Parimatch продовжує системну підтримку української армії й знову забезпечує наших захисників автомобілями. Днями компанія передала на фронт відновлений повнопривідний автомобіль для розвідувальної роботи, а також переобладнану швидку для евакуації військових. Усього за 9 місяців Parimatch придбав для ЗСУ 152 авто на суму 56 мільйонів гривень.

З перших днів повномасштабної війни Parimatch підвищує логістичну мобільність захисників. Цього разу переданий швидкий і маневрений автомобіль KIA допомагає одному з розвідувальних підрозділів ЗСУ виконувати бойові завдання на східному напрямку.

«Легковики – саме та техніка, що потрібна малим групам. Так, у нас є вантажівки, але для підвозу невеликих вантажів використовувати їх недоречно. Натомість компактніший автомобіль має більшу швидкість й меншу помітність. Це дуже допомагає у нашій роботі: завантажив боєкомплект, приїхав, швидко розвантажив і відразу ж покинув позицію, щоб не привертати увагу ворога», – зазначає Олексій, командир взводу.

Крім того, компанія допомогла з переоблаштуванням швидкої – авто здійснюватиме евакуацію поранених українських захисників з найгарячіших точок на передовій.

«Підвищення мобільності захисників і збереження їхнього життя – один з пріоритетів роботи для нашої компанії. За кожної нагоди ми намагаємося акумулювати можливості та ресурси, щоб підтримати українських військових на всіх етапах захисту країни й відновлення її територіальної цілісності», – резюмує Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.