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Nvidia стала найдорожчою компанією у світі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Nvidia стала найдорожчою компанією у світі
Акції Nvidia зросли на 3,4% до приблизно $3,3 трлн
фото з відкритих джерел

Ще рік тому Nvidia посідала шосте місце у світі за капіталізацією

Американська технологічна компанія Nvidia, яка контролює близько 80% ринку високопродуктивних чипів штучного інтелекту, стала найдорожчою компанією у світі. Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Nvidia зросли на 3,4% до приблизно $3,3 трлн – це дозволило їй обігнати за капіталізацією техногігантів Microsoft Corp. і Apple Inc. Внаслідок такого зростання співзасновник та головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг став одним із найбагатших людей у світі – його статки зросли до $119 млрд.

Востаннє Nvidia коштувала більше за Apple у 2002 році, за пʼять років до випуску першого iPhone. Тоді обидві компанії вартували менш як $10 млрд кожна.

Ще рік тому Nvidia посідала шосте місце у світі за капіталізацією і коштувала лише $1,052 трлн.

Зазначимо, Nvidia Corporation – американський виробник графічних процесорів, відеоадаптерів під торговими марками Riva TNT та GeForce, мультимедійних та комунікаційних пристроїв для ПК та ігрових консолей. Штаб-квартира корпорації розташовується в місті Санта-Клара, що в штаті Каліфорнія, США.

Як повідомлялося, американська корпорація Microsoft та компанія Amazon призупинили доступ до своїх хмарних продуктів на території Росії.

До слова, після повномасштабного вторгнення міжнародні компанії заявили, що скорочують свою діяльність на території Росії. Однак багато з них порушили обіцянку і досі працюють в РФ, зокрема, йдеться про Coca-Cola та Pepsi.

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Теги: штучний інтелект бізнес Apple Microsoft технології

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