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Британський банк Hsbc завершив продаж російського бізнесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британський банк Hsbc завершив продаж російського бізнесу
Hsbc у червні 2022 року заявив, що погоджується продати 100% акцій російського підрозділу «Експобанку»
фото з відкритих джерел

Банк передав право власності на бізнес російському кредитору

Банк Великої Британії Hsbc продав російський підрозділ «Експобанку» за нерозкриту комісію після двох років переговорів. Про це пише Reuters.

Зокрема, вихід Hsbc з території Росії очікувався з лютого, коли російський диктатор Володимир Путін погодився на продаж активів приватному «Експобанку».

Представник Hsbc підтвердив, що банк передав право власності на бізнес російському кредитору.

Банк Hsbc вперше оголосив у червні 2022 року про свою згоду продати 100% акцій російського підрозділу «Експобанку».

Указ 2022 року забороняє інвесторам із «недружніх» країн – тих, які запровадили санкції проти Росії за війну проти України, – продавати акції ключових енергетичних проектів та банків без явного схвалення президента.

Як зазначено в заяві «Експобанку», підрозділ продовжить працювати, але під новою, невказаною назвою.

Нагадаємо, Європейські банки, які, як і раніше, ведуть діяльність у Росії, ризикують потрапити під жорсткіші санкції США.

Як заявив очільник Raiffeisen Bank International Йохан Штробль, у третьому кварталі 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

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Теги: банк бізнес Велика Британія росія санкції

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