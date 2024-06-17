Названо топ-10 компаній-лідерів оптової торгівлі-2023

На 17% більше заробили лідери українського опту у 2023 році

Понад 535 млрд грн заробили компанії-лідери оптової торгівлі у 2023 році. До рейтингу потрапили компанії, які займаються торгівлею тютюновими виробами, агропродукцією, металом, фармацевтичними препаратами та продуктами харчування. Про це свідчить індекс Опендатабота.

За даними аналітиків, «Кернел Трейд» третій рік поспіль очолює рейтинг, незважаючи на зменшення доходу на 9% до 62,06 млрд грн. Ця компанія, що входить до групи Кернел Андрія Веревського, займається оптовою торгівлею зерном та соняшниковою олією. Чистий прибуток компанії зменшився на 15% та склав 4,37 млрд грн.

На друге місце піднялась компанія «Окко експрес», новачок ринку, створений у вересні 2022 року. Її дохід у 2023 році склав 61,89 млрд грн, а чистий прибуток досяг 1,15 млрд грн. Ця компанія, яка займається торгівлею паливом, витіснила зі своєї позиції іншу компанію групи УІГ – Окко-бізнес партнер.

На третьому місці, як зазначає Опендатабот, стабільно знаходиться Тедіс Україна, що входить до групи родини Кауфман. Її дохід зменшився на 5% до 61,53 млрд грн, а компанія зазнала збитків у розмірі 539 млн грн. Компанія займається оптовою торгівлею тютюновими виробами.

На четвертому місці опинилася компанія «Бадм», що спеціалізується на оптовій торгівлі фармацевтичними препаратами та належить Олександру Дитятковському та Олександру Суходольському. Компанія збільшила свій дохід на 29% до 56,73 млрд грн, а прибуток у 2 рази – 3,89 млрд у 2023 році. Ще одна компанія, що займається продажем фармацевтичних препаратів, Оптіма Фарм втримала п'яте місце рейтингу з доходом у 56,73 млрд грн. Це на 28% більше, ніж у 2022 році. Власником компанії є Губський Андрій Іванович.

Наступними у рейтингу є:

Компанія «МХП» Юрія Косюка. Вона більшила дохід на 12%: до 50,65 млрд грн, проте зазнала збитків у розмірі 1 млрд грн у 2023 році;

«ДЛ Солюшн», створена у серпні 2022 року, власником якої є громадянин Ізраїлю Арі Вебер. Основним видом діяльності компанії є оптова торгівля тютюновими виробами. Компанія зайняла 7-ме місце з доходом у 50,65 млрд грн і чистим прибутком у 61,36 млн грн;

Восьму сходинку посіла «ВОГ Ресурс», що входить до групи Континіум Сергія Лагура та Степана Івахіва та займається торгівлею паливом. Компанія збільшила свій дохід на 30% до 50,13 млрд грн та показала найвищий приріст чистого прибутку серед конкурентів – у 7 разів – 275 млн грн;

Найбільший приріст доходу продемонструвала« Фоззі коммерц», яка піднялась на 9-те місце, збільшивши свій дохід у 7 разів до 41,85 млрд грн. Чистий прибуток компанії скоротився у 10 разів. Компанія входить до групи Фоззі Груп Володимира Костельмана;

«Метінвест-СМЦ» Ріната Ахметова закриває рейтинг з доходом у 40,71 млрд грн, що на 36% більше, ніж у перший рік повномасштабної війни.

Зі списку топ-10 вибули три компанії, які займалися оптовою торгівлею паливом: «Окко-бізнес партнер», «ДТЕК Трейдінг» та «Вест Петрол Маркет». Також покинула рейтинг «Філіп Морріс» сейлз енд дистриб'юшн, незважаючи на зростання доходу на 36% у 2023 році.

Нагадаємо, за даними Верховного суду, 343 українців подали на банкрутство за перші п'ять місяців 2024 року. Це у 2,2 рази більше, ніж минулого року. Загалом за останні п’ять років в Україні відкрилось майже дві тисячі справ про банкрутство людей. Про це повідомляє платформа Опендатабот.