Росія вигадала, де взяти додаткові гроші на війну з Україною

За даними розвідки Британії, максимальна ставка податку на прибуток у Росії зросте від 15% до 22%

Податкові зміни 2025 року забезпечать додаткові надходження до бюджету РФ у розмірі близько 2,6 трильйона рублів

Росія нещодавно оголосила про підвищення податків в країні. Ймовірно, ці кошти будуть використані для фінансування зобов’язань РФ, включно з війною проти України. Про це йдеться у щоденному зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що податкові зміни 2025 року забезпечать додаткові надходження до бюджету РФ у розмірі близько 2,6 трильйона рублів ($29 млрд). Ставка корпоративного податку зросте від 20% до 25%, а також в рамках нової податкової системи будуть введені додаткові стягнення.

За даними розвідки Британії, максимальна ставка податку на прибуток у Росії зросте від 15% до 22%.

«Зростання видатків майже напевно продовжиться у 2025 році, оскільки витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними витратами», – ідеться у повідомленні.

За даними аналітиків, збільшення податкового навантаження на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів.

«Економічне зростання Росії, найімовірніше, забезпечується високими державними інвестиціями у військові сектори економіки. Однак інвестиції у невійськові сектори, швидше за все, стагнують», – ідеться у звіті розвідки.

Також військові сектори із великою ймовірністю монополізують значну частину наявних трудових ресурсів у Росії.

У Міноборони Британії також вважають, що додаткові прибутки, отримані насамперед коштом підвищення корпоративного податку, майже напевно будуть використані для фінансування державних видатків РФ, що зростають.

Нагадаємо, НАТО вважає, що Росія, ймовірно, зможе підтримувати свої військові дії в нинішніх масштабах ще від двох до п'яти років.

До слова, російська влада створює систему «перевиховання» та цифрового контролю над українськими дітьми, які були незаконно вивезеними з України до Росії після початку повномасштабної війни. Кремль намагається сформувати в них «російську ідентичність».