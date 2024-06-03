Понад 278 тис. реєстраційних змін вніс український бізнес від початку вторгнення

Від початку великої війни 41% від усіх змін стосувався директорів компаній

Понад 278 тисяч реєстраційних змін вніс бізнес від початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного держреєстру. З них майже 80% припало на 2023 рік. Найпопулярнішими виявилися зміна директора компанії та адреси реєстрації. Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Від початку великої війни 41% від усіх змін стосувався директорів компаній. У 39% випадків йшлося про зміну адреси реєстрації бізнесу.

Найпопулярніші реєстраційні зміни у 2022-2023 роках інфографіка: Опендатабот

Загалом торік зафіксовано 220,9 тисяч реєстраційних змін. Це майже відповідає показникам 2021 року: тоді було 224 тисяч змін даних в реєстрах. Натомість у 2022 їх кількість скоротилася до 57 тисяч. Це 20% загального обсягу реєстраційних змін від початку вторгнення.

Коли відбулося найбільше реєстраційних змін інфографіка: Опендатабот

На 46% за рік побільшало змін адрес реєстрації компанії. До початку повномасштабної війни таких змін було понад 68 тисяч, а торік їх кількість сягла за позначку у 100 тисяч.

Зміна адрес реєстрацій інфографіка: Опендатабот

У Єдиному державному реєстрі від початку вторгнення більше не публікують відкриті дані, тому більшість компаній та банків втратили можливість актуалізувати базу клієнтів. Водночас оновлення даних все ще залишається обов’язком банків згідно з 65 постановою НБУ.

Нагадаємо, понад 4 тис. компаній заснували 14 українців за останні чотири роки за даними Єдиного державного реєстру (ЄДР), а кожного з цих серійних підприємців припадає понад 100 компаній. Про це йдеться у звіті Опендатабот. Варто зазначити, що на одну компанію може припадати більше одного масового засновника, а з часом компанії можуть змінювати засновників.

До слова, з початку повномасштабної війни із Запоріжжя, Запорізької області пішли приблизно 180 компаній і наразі влада переконує їх повернутися. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.