Міненерго прокоментувало плани щодо тарифів на електроенергію

Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, – це атаки ворога

Уряд не має жодних планів щодо збільшення тарифів на електропостачання, оскільки станом на зараз енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Глава Міненерго нагадав, що до кінця грудня 2023 року діє положення про покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО) щодо забезпечення населення доступною електроенергією.

«І ми будемо продовжувати дію ПСО до кінця опалювального сезону. Тому питання підвищення тарифів навіть не обговорюється», – наголосив Галущенко.

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За його словами, енергосистема України повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду, однак один фактор може вплинути на відключення електропостачання.

«Єдиний фактор, який може вплинути на відключення електропостачання, – це атаки ворога. Ми робимо все, щоб такі відключення, якщо вони будуть наслідком атак, були короткостроковими. Для цього вже напрацьовано величезну кількість рішень, які ми випробували й минулої зими, і зараз ми їх модифікували для того, щоб максимально забезпечити споживачів електроенергією», – підкреслив міністр.

Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки РФ по території України 21 вересня зафіксовано влучання в енергетичну інфраструктуру на Київщині.

Раніше заступниця міністра енергетики розповіла, що росіяни планують продовжувати атаки на енергосистему України як і минулого року, про це свідчать дані української та іноземної розвідки. Однак цього разу енергетики краще підготовлені до чергових атак, а система протиповітряної оборони – більш якісна, порівняно з минулим роком.

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До слова, в Україні ширилася інформація про те, що вже з 1 жовтня в Україні почнуть застосовувати графіки відключень електроенергії. Міністерство енергетики повідомило, що вона не відповідає дійсності.