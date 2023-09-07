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«Укрзалізниця» хоче продавати металобрухт в обхід системи «Прозорро»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Укрзалізниця» хоче продавати металобрухт в обхід системи «Прозорро»
З початку 2023 року «Укрзалізниця» успішно реалізувала 55,43 тис. т брухту чорних металів на суму 288,84 млн грн
ілюстративне фото

«Цей механізм не є прозорим та створює корупційні ризики» – ЗМІ

Акціонерне товариство «Укрзалізниця» пропонує уряду України звільнити її від зобов’язання реалізовувати брухт чорних металів через систему «Прозорро».

Про це бізнес-порталу UAprom повідомило інформоване джерело на ринку. 

«Фактично, мова йде про те, щоб «Укрзалізниця» мала право продавати свій металобрухт не через «Прозорро», а шляхом перемовин та укладання прямих контрактів із потенційними покупцями. Механізм – внести відповідні зміни до Постанови КМУ №1054 від 22 листопада 2017 року «Про порядок розпорядження майном акціонерного товариства «Українська залізниця», – повідомив співрозмовник.

За його словами, наразі УЗ зобов’язана оголошувати та проводити аукціони з продажу брухту в системі «Прозорро» у закритому режимі торгів, де головним критерієм є найвища ціна пропозиції, без людського фактору.

Проте після запровадження запропонованих змін, як повідомляє джерело, у процедуру продажу брухту буде додаватися людський чинник, оскільки саме менеджери УЗ будуть збирати пропозиції та вести перемовини з покупцями. «Цей механізм не є прозорим та створює корупційні ризики», – додає джерело.

Нагадаємо, з початку 2023 року «Укрзалізниця» успішно реалізувала 55,43 тис. т брухту чорних металів на суму 288,84 млн грн.

За підсумками 2022 року УЗ успішно реалізувала 113,04 тис. брухту чорних металів загальною вартістю 669,98 млн грн.

Теги: Укрзалізниця ProZorro

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