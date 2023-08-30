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Україна та Норвегія домовились про «транспортний безвіз»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна та Норвегія домовились про «транспортний безвіз»
«Транспортний безвіз» починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень
фото з відкритих джерел

Спрощений режим розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 і вище

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало протокол із профільним відомством Норвегії про «транспортний безвіз», що дає можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів. Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку громад.

Спрощений режим розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 і вище. Він починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

«Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє «транспортний безвіз» – наразі 35 держав», – зазначив заступник міністра Сергій Деркач.

Щоб скористатись «безвіком» у перевізника має бути сертифікат, який підтверджує клас екологічності вантажівки. Водночас для транспортних засобів нижчого класу екологічності також залишається можливість виконувати перевезення.

Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії вдалося домовитись про дозволи на наступний рік. Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 – з/до третіх країн.

У червні 2023 року Україна домовилась про «транспортний безвіз» із Північною Македонією. Окрім цього вдалось погодити квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік з Азербайджаном.

Між Євросоюзом та Україною діє Угода про лібералізацію автомобільних перевезень, яка передбачає виконання двосторонніх і транзитних перевезень без дозволів. Мовиться про можливість виконувати бездозвільні перевезення до 27 країн ЄС.

Теги: вантажівки Україна перевезення автомобіль Норвегія

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