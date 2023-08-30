Україна та Норвегія домовились про «транспортний безвіз»

«Транспортний безвіз» починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень

Спрощений режим розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 і вище

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало протокол із профільним відомством Норвегії про «транспортний безвіз», що дає можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів. Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку громад.

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Спрощений режим розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 і вище. Він починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

«Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє «транспортний безвіз» – наразі 35 держав», – зазначив заступник міністра Сергій Деркач.

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Щоб скористатись «безвіком» у перевізника має бути сертифікат, який підтверджує клас екологічності вантажівки. Водночас для транспортних засобів нижчого класу екологічності також залишається можливість виконувати перевезення.

Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії вдалося домовитись про дозволи на наступний рік. Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 – з/до третіх країн.

У червні 2023 року Україна домовилась про «транспортний безвіз» із Північною Македонією. Окрім цього вдалось погодити квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік з Азербайджаном.

Між Євросоюзом та Україною діє Угода про лібералізацію автомобільних перевезень, яка передбачає виконання двосторонніх і транзитних перевезень без дозволів. Мовиться про можливість виконувати бездозвільні перевезення до 27 країн ЄС.