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Pin-Up Foundation обладнав у Харкові п’ять пунктів обігріву

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Pin-Up Foundation обладнав у Харкові п’ять пунктів обігріву
Обладнання встановлено у пунктах обігріву в місті Харків та готове до використання
фото з відкритих джерел

Pin-Up Foundation продовжує надавати підтримку українцям, постраждалим від воєнних дій

Pin-Up Foundation відреагував на ініціативну харківського міського голови щодо закупівлі необхідного обладнання для облаштування п’яти пунктів обігріву для харків’ян та внутрішньо-переміщених осіб.

У рамках співпраці Pin-Up Foundation та комунальної установи «‎Офіс реформ Харкова»‎ благодійний фонд придбав 10 генераторів, 10 буржуйок, 10 конвекторів, 25 прожекторів, 10 теплових подушок, 10 термоподів та 5 аптечок. Обладнання встановлено у пунктах обігріву в місті Харків та готове до використання.

«Від початку повномасштабного вторгнення росії на територію України місто Харків продовжує зазнавати масштабних руйнувань. Критична інфраструктура міста регулярно нищиться ворогом. Наразі містяни та внутрішньо-переміщені особи потребують тепла і світла. Тому Pin-Up Foundation  відреагував на запит харківського міського голови та допоміг з обладнанням пунктів обігріву. Pin-Up Foundation і далі зігріватиме українців своєю турботою», – прокоментувала Марина Ільїна, президентка Pin-Up Foundation.

Благодійний фонд Pin-Up Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми Pin-Up Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

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