В Україні з'явиться спеціальна нагорода для волонтерів

Зеленський назвав волонтерів найпотужнішою частиною громадянського суспільства України

Волонтерів в Україні нагороджуватимуть спеціальною нагородою «Золоте серце». Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

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«Хоча волонтерський рух став частиною фундаменту України, у нас досі не було особливої відзнаки, яка могла б стати символом нашої подяки волонтерам і тим, хто дає силу цьому руху. Хто дає частинку свого власного життя, щоб допомогти врятувати життя інших. Тепер така відзнака є. Це серце. Золоте серце для простих людей, які захищають усіх нас. Цього року ми розпочинаємо нагородження такою нагородою», – заявив Зеленський.

Зазначається, що цією нагородою відтепер і щорічно відзначатимуть ті чи інші волонтерські проєкти, організації та людей. Зокрема, у поточному році «Золоте серце» отримають 50 волонтерських колективів, які надають допомогу в різних напрямах та регіонах країни: армія, медицина, благодійні фонди, освіта, порятунок тварин тощо.

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«Це тисячі структур, десятки тисяч небайдужих людей та мільйони тих, хто долучається. Це день простих українців, які відновлюватимуть енергетику після ударів, повертатимуть нормальне життя на деокуповану територію, забезпечуватимуть реабілітацію, підтримуватимуть переселенців, допомагатимуть з евакуацією... і це тисячі українських бізнесменів, які роблять все, щоб посилити Харків та Запоріжжя, а не Монако та Відень», – додав глава держави.

Зеленський також назвав волонтерів найпотужнішою частиною громадянського суспільства України, яка об'єднує усі міста, громади та соціальні групи держави.

Нагадаємо, щорічно 5 грудня відзначається Міжнарожний день волонтера.