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PIN-UP Ukraine сплатила 170 млн гривень податків у 2022 році

Новини компаній
Іван Гавриляк
glavcom.ua
PIN-UP Ukraine сплатила 170 млн гривень податків у 2022 році
PIN-UP Ukraine – українська компанія, яка у 2021 році отримала ліцензію на діяльність онлайн-казино
фото з відкритих джерел

Компанія підтримує економіку України та активно інвестує у благодійні проєкти на користь українців

В умовах воєнного стану компанія PIN-UP Ukraine, яка є одним із представників легального грального бізнесу України, спрямувала до державного бюджету 169,7 млн грн податків у 2022 році.

Компанія PIN-UP Ukraine продовжує підтримувати економіку України, сплачувати податки та обов'язкові платежі попри можливість відстрочки через повномасштабну війну росії проти України. Загальна сума надходжень від компанії з початку 2022 року склала 169,7 млн грн. До податкових відрахувань увійшли, в тому числі: податок на прибуток, єдиний податок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та ЄСВ.

«PIN-UP Ukraine – один з ключових платників податків серед операторів легального грального бізнесу України. Завдяки стабільній роботі компанії під час війни ми продовжуємо свою діяльність та своєчасно сплачуємо усі необхідні платежі до бюджету України. Для нас важливо дотримуватися виконання податкових зобов’язань, оскільки чесна сплата податків є основою наповнення державного бюджету. PIN-UP Ukraine і надалі робитиме все від неї залежне для підтримки економіки України», – прокоментував COO PIN-UP Ukraine Ігор Зотько.

PIN-UP Ukraine – українська компанія, яка у 2021 році отримала ліцензію на діяльність онлайн-казино. Компанія сприяє розвитку ринку легального гемблінгу, підтримує економіку України та активно інвестує у благодійні проєкти на користь українців.

Теги: податки бізнес Україна

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