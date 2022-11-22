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PIN-UP придбав генератор для забезпечення стабільної та безперебійної роботи Харківського метрополітену

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
PIN-UP придбав генератор для забезпечення стабільної та безперебійної роботи Харківського метрополітену
Генератор допоможе роботі метрополітену під час відключень світла
фото: PIN-UP

У рамках регулярної допомоги українцям благодійний фонд PIN-UP Foundation закупив для метрополітену Харкова дизельний генератор Aksa вартістю 1 млн гривень

Чисельні обстріли об’єктів критичної інфраструктури з боку Росії виводять з ладу енергосистему життєво-важливих об'єктів українських міст. Потреба в безперебійному забезпеченні електроенергією з’явилася у Харківського метрополітену.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation відгукнувся на запит метрополітену і придбав генератор Aksa. Він допоможе забезпечити стабільну та безперебійну роботу метрополітену під час відсутності енергопостачання. Це надасть харків’янам можливість безпечно користуватися підземкою.

«Жорсткі обстріли Росії по території України завдають значних пошкоджень критичній інфраструктурі, що суттєво впливає на кожного українця. Одна із ключових складових нормального життя людей – це безперебійна робота міського транспорту. Наш благодійний фонд PIN-UP Foundation допомагає українцям, тому ми одразу відгукнулися на запит Харківського метрополітену й закупили необхідне обладнання. Долаємо перешкоди та наближаємо перемогу разом!» – прокоментувала Марина Ільїна, засновниця PIN-UP Foundation.

Організатори ініціативи – комунальна установа «Офіс Реформ» і PIN-UP Foundation.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.

Теги: волонтер гуманітарна допомога Харків метро

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PIN-UP придбав генератор для забезпечення стабільної та безперебійної роботи Харківського метрополітену
PIN-UP придбав генератор для забезпечення стабільної та безперебійної роботи Харківського метрополітену
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