Пропагандистка Овсяннікова влаштувала «акцію протесту» на тлі Кремля (відео)

Овсяннікова не промовила жодного слова

Колишня редакторка російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсяннікова влаштувала акцію на тлі стін Кремля у Москві. У руках вона тримала плакат із написом «Путін – убивця» та згадкою про 352 убитих Росією українських дітей.

Також біля ніг Овсяннікової розклала «закривавлені» дитячі іграшки. Фото та відео зі своєї акції пропагандистка опублікувала у своєму Telegram-каналі.

На плакаті було зазначено, що Росія вбила в Україні вже щонайменше 352 дитини. «Путін убивця. Його солдати фашисти. 352 дитини загинули. Скільки ще має загинути дітей, щоб ви зупинилися» – говорив напис на плакаті, на який Овсяннікова наклеїла також фото маленьких українців, які стали жертвами російської агресії.

Ні в пості в Telegram, ні на відео Овсяннікова не промовила жодного слова.

Утім, багато дописувачів засумнівалися у щирості Овсяннікової та в тому, що ця акція не постановочна. Як зауважили користувачі мережі, за подібні вчинки у Росії одразу світить арешт. А Овсяннікова довгенько простояла з плакатом і ніхто її не зачепив. Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в коментарях написав: «повірю, коли отримає вирок років на 15 як кримські бранці Кремля. я їй цього не бажаю, але повірю».

Іван Пінчук додав: «У вас людей з чистим листочком одразу загрібають. Як їй везе?». Петро Скоков зазначив: «Якщо я стану біля свого метро Новогіреєве з таким плакатом, то через п’ять хвилин мене загребуть, по дорозі ще й побивши дубцем». Володимир Кіро: «Парадокс в тому, що багатьох садять за менше, а вона на волі. Цікаво виходить».

Раніше Пропагандистка Овсяннікова почала виправдовувати російський «Перший канал».

Раніше повідомлялося, що колишня редакторка російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсяннікова була звільнена з роботи у німецькому виданні Die Welt. Згодом Овсяннікова оголосила про намір повернутися до Росії.

Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

Нещодавно Марина Овсяннікова спровокувала скандал своєю пресконференцією в Києві, яку спочатку анонсували, а потім скасували. Після цього російська телепрогандистка опинилася у базі «Миротворця».