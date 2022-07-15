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  4. Пропагандистка Овсяннікова влаштувала «акцію протесту» на тлі Кремля (відео)
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    Політика

    Пропагандистка Овсяннікова влаштувала «акцію протесту» на тлі Кремля (відео)

    Пропагандистка Овсяннікова влаштувала «акцію протесту» на тлі Кремля (відео)
    фото скріншот

    Овсяннікова не промовила жодного слова

    Колишня редакторка російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсяннікова влаштувала акцію на тлі стін Кремля у Москві. У руках вона тримала плакат із написом «Путін – убивця» та згадкою про 352 убитих Росією українських дітей.

    Також біля ніг Овсяннікової розклала «закривавлені» дитячі іграшки. Фото та відео зі своєї акції пропагандистка опублікувала у своєму Telegram-каналі.

    На плакаті було зазначено, що Росія вбила в Україні вже щонайменше 352 дитини. «Путін убивця. Його солдати фашисти. 352 дитини загинули. Скільки ще має загинути дітей, щоб ви зупинилися» – говорив напис на плакаті, на який Овсяннікова наклеїла також фото маленьких українців, які стали жертвами російської агресії.

    Ні в пості в Telegram, ні на відео Овсяннікова не промовила жодного слова.

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    Пропагандистка Овсяннікова влаштувала «акцію протесту» на тлі Кремля (відео)
    Пропагандистка Овсяннікова влаштувала «акцію протесту» на тлі Кремля (відео)

    Утім, багато дописувачів засумнівалися у щирості Овсяннікової та в тому, що ця акція не постановочна. Як зауважили користувачі мережі, за подібні вчинки у Росії одразу світить арешт. А Овсяннікова довгенько простояла з плакатом і ніхто її не зачепив. Журналіст та історик Вахтанг Кіпіані в коментарях написав: «повірю, коли отримає вирок років на 15 як кримські бранці Кремля. я їй цього не бажаю, але повірю».

    Іван Пінчук додав: «У вас людей з чистим листочком одразу загрібають. Як їй везе?». Петро Скоков зазначив: «Якщо я стану біля свого метро Новогіреєве з таким плакатом, то через п’ять хвилин мене загребуть, по дорозі ще й побивши дубцем». Володимир Кіро: «Парадокс в тому, що багатьох садять за менше, а вона на волі. Цікаво виходить».

    Раніше Пропагандистка Овсяннікова почала виправдовувати російський «Перший канал».

    Раніше повідомлялося, що колишня редакторка російського пропагандистського «Першого каналу» Марина Овсяннікова була звільнена з роботи у німецькому виданні Die Welt. Згодом Овсяннікова оголосила про намір повернутися до Росії.

    Як відомо, на початку березня Марина Овсяннікова під час нібито прямого ефіру програми «Время» зайшла в студію з плакатом «Ні війні». Цей вчинок Овсяннікової отримав широкий суспільний резонанс. Пізніше росіянка звільнилася з пропагандистського каналу та виїхала з Росії. Згодом німецьке видання Die Welt найняло Овсяннікову на посаду кореспондентки.

    Нещодавно Марина Овсяннікова спровокувала скандал своєю пресконференцією в Києві, яку спочатку анонсували, а потім скасували. Після цього російська телепрогандистка опинилася у базі «Миротворця».

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    Теги: росія окупанти акція війна путін арешт Україна окупація #stoprussia
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    Пропагандистка Овсяннікова влаштувала «акцію протесту» на тлі Кремля (відео)