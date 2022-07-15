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    Події в Україні

    Окупанти готують масову депортацію жителів Херсонщини – Хлань

    Юридичним обґрунтуванням для депортації стане &laquo;указ&raquo; зрадника Сальдо - Окупанти готують масову депортацію жителів Херсонщини – Хлань
    Юридичним обґрунтуванням для депортації стане «указ» зрадника Сальдо
    фото з відкритих джерел

    «Це класична поведінка росіян на завойованих територіях – позбутися народів та заселити росіян»

    Російські загарбники готуються депортувати жителів Херсонщини в разі перешкоджання діяльності зрадників і окупантів. Про це заявив депутат Херсонської облради, екснардеп Верховної Ради Сергій Хлань.

    «Юридичним обґрунтуванням роблять «указ» зрадника Сальдо, в якому йдеться про «примусове видворення за межі області» в разі перешкоджання діяльності окупантів і зрадників. Це класична поведінка росіян на завойованих територіях – позбутися народів та заселити росіян», – зазначив депутат.

    Хлань додав, що в «указі» йдеться про одиничні виселення, але, на його думку, «це лише прикриття».

    «Коли інформація про депортацію стане відомою, росіяни заявлять, що це лише окремі випадки», – зазначив він.

    Депутат додав, що «це вже відбувалось в нашій історії і ми зараз її проходимо знов».

    «З тією лише різницею, що тепер ми будемо розказувати нашим дітям про злочини росіян, а не вони – нав'язувати нашим дітям свою історію. Тому, що в нас є ЗСУ, яка депортує орків, на той світ», – підкреслив депутат Херсонської облради.

    Нагадаємо, раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що через успіхи українських військових щодо ураження ворожих об’єктів на окупованих територіях окупаційні «уряди» евакуювалися з будівлі Херсонської обласної держадміністрації (ОДА).

    Також Хлань раніше заявив, що головний колаборант Херсонської області Володимир Сальдо зараз може перебувати в комі. 11 липня у Херсоні спробували підірвати гауляйтера Володимира Сальдо. Це вже не перша спроба ліквідувати зрадника.

    Раніше у мережі з'явилося відео, як цивільні виходять пішки з Херсонщини. Люди ризикуючи життям, прямують у бік Криворіжжя з абсолютним мінімумом речей. Хтось змушений йти пішки, комусь пощастило виїхати на велосипедах, але з пустими руками, щоб їх не чіпали росіяни. Йдуть через поля, ризикуючи життям під російськими обстрілами.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина Україна Володимир Сальдо окупація #stoprussia
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    Окупанти готують масову депортацію жителів Херсонщини – Хлань