Окупанти готують масову депортацію жителів Херсонщини – Хлань

«Це класична поведінка росіян на завойованих територіях – позбутися народів та заселити росіян»

Російські загарбники готуються депортувати жителів Херсонщини в разі перешкоджання діяльності зрадників і окупантів. Про це заявив депутат Херсонської облради, екснардеп Верховної Ради Сергій Хлань.

«Юридичним обґрунтуванням роблять «указ» зрадника Сальдо, в якому йдеться про «примусове видворення за межі області» в разі перешкоджання діяльності окупантів і зрадників. Це класична поведінка росіян на завойованих територіях – позбутися народів та заселити росіян», – зазначив депутат.

Хлань додав, що в «указі» йдеться про одиничні виселення, але, на його думку, «це лише прикриття».

«Коли інформація про депортацію стане відомою, росіяни заявлять, що це лише окремі випадки», – зазначив він.

Депутат додав, що «це вже відбувалось в нашій історії і ми зараз її проходимо знов».

«З тією лише різницею, що тепер ми будемо розказувати нашим дітям про злочини росіян, а не вони – нав'язувати нашим дітям свою історію. Тому, що в нас є ЗСУ, яка депортує орків, на той світ», – підкреслив депутат Херсонської облради.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що через успіхи українських військових щодо ураження ворожих об’єктів на окупованих територіях окупаційні «уряди» евакуювалися з будівлі Херсонської обласної держадміністрації (ОДА).

Також Хлань раніше заявив, що головний колаборант Херсонської області Володимир Сальдо зараз може перебувати в комі. 11 липня у Херсоні спробували підірвати гауляйтера Володимира Сальдо. Це вже не перша спроба ліквідувати зрадника.

Раніше у мережі з'явилося відео, як цивільні виходять пішки з Херсонщини. Люди ризикуючи життям, прямують у бік Криворіжжя з абсолютним мінімумом речей. Хтось змушений йти пішки, комусь пощастило виїхати на велосипедах, але з пустими руками, щоб їх не чіпали росіяни. Йдуть через поля, ризикуючи життям під російськими обстрілами.