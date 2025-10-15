Українська картопля Європі не потрібна: виробники пояснили причини

Відсутність експорту картоплі в Україні негативно впливає на розвиток галузі загалом

Щороку в Україні вирощується понад 10 мільйонів тонн картоплі. Однак попри обсяги та стабільний попит на українському ринку, картопля – не є експортним продуктом. Неможливість постачання української картоплі до ЄС має чимало причин та перешкод, які також впливають на внутрішній розвиток цієї галузі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на «Latifundist.com».

Сьогодні в Україні лише низка агрогосподарств значно вкладається у вирощування картоплі, оскільки для більшості підприємств картопля не є головною культурою, а другорядною в сівозміні. Проблема полягає в тому, що картопля обмежена збутом на внутрішньому ринку країни. Тобто експорт у ЄС поки що неможливий за певних причин. Це своєю чергою стримує розвиток промислового картоплярства в Україні.

Експерти прокоментували це питання та висловили свою думку щодо можливого експорту української картоплі до ЄС. Микола Пономаренко, який є власником СТОВ «Десна», розповів про зменшення землі для вирощування картоплі. Раніше він відводив для цього по 500 га, але тепер лише 180 га у 2024 році та 200 га у 2025 році.

За словами Миколи, виробництво залежить саме від гарантованого збуту. Тому він не витрачає ресурсів для збільшення врожаю, оскільки зараз продаж обмежений.

З неможливістю експорту до ЄС також зіштовхнувся масштабний виробник «Контінентал Фармерз Груп». Українська картопля – не є експортним продуктом, заявляє гендиректор компанії Георг фон Нолкен. Експорт можливий лише за умови отримання нашими господарствами фітосанітарних сертифікатів.

Вони мають підтверджувати походження картоплі з територій, які вільні від карантинних організмів. За словами Георга, поки що ніхто з українських підприємств не отримав відповідний сертифікат. Крім цього він пояснює, що відсутність експорту зупиняє розвиток галузі й змушує аграрії працювати лише з внутрішнім ринком. Йдеться про відсутність покращення та створення якісних сховищ, площ для вирощування картоплі тощо.

Підтвердження статусу територій, вільних від карантинних організмів Україні доведеться чекати роками. Ця процедура потребує багаторічного моніторингу, який досі не вдалося закінчити жодному з українських господарств.

«Наскільки мені відомо, Україна проводить сертифікацію картоплі на ринок ЄС. Ведеться робота стосовно вільних карантинних зон, звідки не обмежуватиметься експорт вирощеної картоплі. Але швидких рішень тут не очікуємо», – повідомив Георг фон Нолкен.

Ще однією причиною відсутнього експорту української картоплі у ЄС у майбутньому є ставлення до цього самих європейців. Директор ПП «Імпак», Сергій Маліновський стверджує, що європейці проти експорту нашої картоплі, оскільки їм важливий насамперед розвиток власного виробника. Тому спроби українців отримати сертифікати, на думку фахівця, є марними.

«Не пустять вони нас, бо бояться конкуренції. Це реальність. У цьому році в ЄС шалене перевиробництво, тому що три роки в них був недобір врожаю і тепер вони збільшили площі під картоплею. Поляки, німці, голландці, французи, у всіх повно картоплі. Тому Україні про експорт у ЄС не варто думати. Хіба що колись, у випадку критичного неврожаю і дефіциту, вони, можливо, дозволять завезти якісь невеликі партії картоплі», – сказав Маліновський.

Експерт вважає, що європейці й надалі будуть знаходити нові причини, щоб унеможливити експорт української картоплі.

Крім цього Андрій Беднарський, керівник кластера «Картопля» в «Контінентал Фармерз Груп» згадує і те, що із цим питанням українським виробникам не допомагає держава, що теж відкладає експорт картоплі на довгі роки.

Беднарський також назвав потенційні для експорту країни, окрім ЄС. Він вважає, що Україна могла б постачати картоплю до балканських країн, Грузії, Азербайджану, Узбекистану. Однак ці країни не зрівняються з можливостями та масштабами експорту до ЄС.

Нагадаємо, що на початку осіннього сезону 2025 року картопля в Україні почала дешевшати через збільшення пропозиції. Виробники були вимушені зменшити ціни в середньому на 10%. Фермери розповіли, що наразі серед покупців має попит більші сорти картоплі, а дрібна майже не затребувана. Експерти зазначають, що зараз ціна на картоплю зменшилася вже на 18%, у порівнянні з минулим роком у цей час.

Водночас у жовтні на «Дні поля» у Волинській області українські аграрії вразили результатами врожайності, які перевищили показники Польщі. Наші аграрії представили на заході 79 сортів картоплі, деякі з цих сортів та якість овочів здивували польського фермера. Він назвав врожайність української картоплі «неймовірною».