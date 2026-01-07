Головна Гроші Бізнес
Скільки грошей приносить ІТ-сектор Україні щомісяця: свіжі дані

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна отримала $5,97 млрд доходу від експорту ІТ-послуг за неповний 2025 рік, що на 2,4% перевищує показник аналогічного періоду 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

Водночас говорити про повноцінне відновлення чи розквіт галузі поки зарано: цей результат на 3% нижчий за рівень 2021 року та майже на 10% поступається піковим показникам 2022 року.

Скільки грошей приносить ІТ-сектор Україні щомісяця: свіжі дані фото 1

Щомісяця експорт ІТ-послуг приносить, в середньому, $543 млн. Для порівняння, середній місячний показник становив 612 млн у 2022 році.

Наразі на ІТ-послуги припадає 42% від усього експорту послуг. Якщо порівнювати з усім експортом країни (і товарами, і послугами), то на ІТ припадає 12% загального обсягу.

Водночас експорт послуг за рік зменшився на 9% – до $14,33 млрд. Загальний експорт товарів і послуг також знизився – на 5% – до $49,21 млрд.

Нагадаємо, за 2025 рік у сфері комп’ютерного програмування було зареєстровано 18 605 нових ФОПів – майже стільки ж, як у 2024-му. Водночас кількість закритих бізнесів стрімко зростає: 26 158 ІТ-підприємців припинили свою діяльність.

