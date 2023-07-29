Прогноз врожаю та експорту у новому сезоні від Української зернової асоціації

Сезон на зерновому ринку триває з липня по липень

Українська зернова асоціація прогнозує, що врожай та експорт зернових у 2023/2024 маркетинговому році буде вищий, ніж очікуваний урядом. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав президент Української зернової асоціації, яка виражає інтереси найбільших експортерів зерна, Микола Горбачьов.

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Нагадаємо, уряд прогнозує, що у 2023/2024 маркетинговому році Україна буде в змозі експортувати 30-35 млн тонн зерна (проти 49 млн тонн у 2022/2023 маркетинговому році).

Горбачьов зазначив, що річний прогноз його асоціації дещо вищий. «Врожай – десь 69-70 млн тонн, експорт – до 45 млн тонн зернових та олійних. Плюс ще 9 млн тонн продуктів переробки – олії та шроти. Тобто загальний експорт буде на рівні 54-55 млн тонн, і всі вони потребуватимуть якихось шляхів», – сказав президент Української зернової асоціації.

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За підрахунками асоціації, експорт українського зерна лише через дунайські порти може сягнути 30-35 млн тонн на рік. Горбачьов пояснив, що ця цифра взялася з середньої цифри 3 млн тонн на місяць. «У липні ми вже не зможемо відправити такий обсяг, тому що станом на 15 липня відправили лише 1 млн тонн», – сказав він.

Горбачьов зазначив, що після обстрілів порту Рені (під час атаки постраждало румунське судно – ред.) незрозуміло, як швидко адаптуються страхові компанії і трейдери. «Але все одно десь близько 2 млн тонн має бути, а надалі, сподіваюся, зможемо цей обсяг збільшити. І лоцманів побільшає, і навігація буде покращена через Сулину, і ми зможемо відвантажувати більше. У наших прогнозах ми виходимо з того, що якщо не буде працювати зерновий коридор, найбільшим місцем зростання експорту стане Дунай, який в змозі прийняти до 35 млн тонн, а для залишків треба буде використовувати залізницю та автомобільний транспорт. Залізницею ми можемо перевозити близько 1 млн тонн і автотранспортом – близько 0,5 млн тонн на місяць», – пояснив експерт.