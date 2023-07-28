Румунія стала імпортером № 1 українського зерна. Експерт пояснив феномен

Україна до війни з населенням 42 млн використовувала на рік лише десь 25-28 млн тонн зернових та олійних

Горбачьов: «Такі обсяги точно не могли бути використані лише на території Румунії»

Минулого року через Румунію пішло 22,5 млн тонн зернових та олійних, олії і шроту. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів президент Української зернової асоціації, яка виражає інтереси найбільших експортерів зерна, Микола Горбачьов.

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«Але ми не знаємо наразі, скільки з них пройшло транзитом і куди вони рушили далі. Частина з цього потім пішла через Болгарію, частково експорт через порт Констанца спрямовувався на Китай, але точно такі обсяги не могли бути використані лише на території Румунії», – наголосив Горбачьов.

Експерт зазначив, що Україна до війни з населенням 42 млн використовувала на рік лише десь 25-28 млн тонн зернових та олійних.

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Нагадаємо, російські війська 24 липня під час атаки дронами по Одеській області завдали удару по порту «Рені». Тоді зазнало ушкоджень румунське судно.

До слова, припинення роботи «зернового коридору» призведе до того, що експорт аграрної продукції з України у 2023 році буде на $2 млрд меншим, ніж він міг би бути. Водночас вся продукція на експорт буде вивезена іншими шляхами наступного року.