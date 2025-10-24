Яку рибу найбільше виловлює Україна в промислових масштабах? Трійка лідерів

Лідером промислового вилову став карась сріблястий

У період із січня по вересень 2025 року промислові рибалки виловили з водойм України 5915 т водних біоресурсів. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

В агентстві повідомляють, що найбільше рибалкам вдалося зловити карася сріблястого. Цей вилов склав 2030 т. Також до трійки лідерів увійшов лящ – 1198 т та тараня (плітка) – 784 т. Крім цього, під час промислового вилову основу промислу склали:

Плоскирка – 540 тонн.

Судак – 271 тонн.

Рослиноїдні види риб (товстолоб і білий амур) – 247 тонн.

Окунь звичайний – 158 тонн.

Оселедець чорноморський – 144 тонн.

Синець – 115 тонн.

Сом – 89 тонн.

Сазан – 81 тонн.

У відомстві пояснюють, що ці показники зображують необхідність та важливість рибальства у внутрішніх водоймах. Адже цей вилов показав гарні результати попри повне припинення морського промислу через широкомасштабне російське вторгнення.

«Як і раніше, через заблоковані внаслідок військової агресії РФ Чорне та Азовське моря наразі фактично не здійснюється промисловий вилов морських видів (калкан, глось, кефалеві, хамса, рапана, креветка, піленгас та інші), які становили значну частку промислу в довоєнні роки», – йдеться в повідомленні. Та попри це в Кременчуцькому водосховищі з початку 2025 року було виловлено 2798 т водних біоресурсів.

Також у Державному агентстві повідомляють про такий вилов:

1270 тонн у Кам’янському водосховищі;

505 тонн – у Дніпровському водосховищі;

338 тонн – у Київському водосховищі;

336 тонн – у Канівському водосховищі;

280 тонн – у пониззі річки Дністер (з озерами, рукавом Турунчук) та Дністровському лимані;

163 тонни – у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі;

144 тонни – у річці Дунай;

44 тонни – у Тилігульському лимані;

20 тонн – у Березанському лимані;

13 тонн – у річці Дніпро в межах Чернігівської області;

4 тонни – у річці Десна з озерами в межах Чернігівської області.

