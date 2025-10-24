Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Яку рибу найбільше виловлює Україна в промислових масштабах? Трійка лідерів

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Яку рибу найбільше виловлює Україна в промислових масштабах? Трійка лідерів
Промислові рибалки виловили з водойм України 5915 т водних біоресурсів
фото: з відкритих джерел

Лідером промислового вилову став карась сріблястий

У період із січня по вересень 2025 року промислові рибалки виловили з водойм України 5915 т водних біоресурсів. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби  Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

В агентстві повідомляють, що найбільше рибалкам вдалося зловити карася сріблястого. Цей вилов склав 2030 т. Також до трійки лідерів увійшов лящ – 1198 т та тараня (плітка) – 784 т. Крім цього, під час промислового вилову основу промислу склали:

  • Плоскирка – 540 тонн.
  • Судак – 271 тонн.
  • Рослиноїдні види риб (товстолоб і білий амур) – 247 тонн.
  • Окунь звичайний – 158 тонн.
  • Оселедець чорноморський – 144 тонн.
  • Синець – 115 тонн.
  • Сом – 89 тонн.
  • Сазан – 81 тонн.

У відомстві пояснюють, що ці показники зображують необхідність та важливість рибальства у внутрішніх водоймах. Адже цей вилов показав гарні результати попри повне припинення морського промислу через широкомасштабне російське вторгнення. 

Найбільше рибалкам вдалося зловити карася сріблястого
Найбільше рибалкам вдалося зловити карася сріблястого
фото: Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

«Як і раніше, через заблоковані внаслідок військової агресії РФ Чорне та Азовське моря наразі фактично не здійснюється промисловий вилов морських видів (калкан, глось, кефалеві, хамса, рапана, креветка, піленгас та інші), які становили значну частку промислу в довоєнні роки», – йдеться в повідомленні. Та попри це в Кременчуцькому водосховищі з початку 2025 року було виловлено 2798 т водних біоресурсів.

Також у Державному агентстві повідомляють про такий вилов:

  • 1270 тонн у Кам’янському водосховищі;
  • 505 тонн – у Дніпровському водосховищі;
  • 338 тонн – у Київському водосховищі;
  • 336 тонн – у Канівському водосховищі;
  • 280 тонн – у пониззі річки Дністер (з озерами, рукавом Турунчук) та Дністровському лимані;
  • 163 тонни – у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі;
  • 144 тонни – у річці Дунай;
  • 44 тонни – у Тилігульському лимані;
  • 20 тонн – у Березанському лимані;
  • 13 тонн – у річці Дніпро в межах Чернігівської області;
  • 4 тонни – у річці Десна з озерами в межах Чернігівської області.

Раніше «Главком» повідомляв, що польські рибалки зловили гігантського сома під час змагань зі спінінгової риболовлі на Рибницькому водосховищі. Вони встановили новий світовий рекорд, спіймавши сома завдовжки 2 м 92 см.

Читайте також:

Теги: риба водойма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

Яку рибу найбільше виловлює Україна в промислових масштабах? Трійка лідерів
Яку рибу найбільше виловлює Україна в промислових масштабах? Трійка лідерів
Питання боргів заважає всій енергетиці – ексзаступник міністра
Питання боргів заважає всій енергетиці – ексзаступник міністра
Черговий удар по промисловості: Асоціація видобувників закликала відкласти підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу
Черговий удар по промисловості: Асоціація видобувників закликала відкласти підвищення тарифів на передачу електроенергії для бізнесу
Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків
Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків
Українська кукурудза втрачає позиції на ринку ЄС: головна причина
Українська кукурудза втрачає позиції на ринку ЄС: головна причина
Один із найбільших ринків України втрачає популярність: куди подалися покупці
Один із найбільших ринків України втрачає популярність: куди подалися покупці

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua