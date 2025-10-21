Головна Одеса Новини
Рибалка, який наловив 40 сазанів та карасів, отримав суворе покарання

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Рибалка, який наловив 40 сазанів та карасів, отримав суворе покарання
Браконьєр проведе рік під пробаційним наглядом
фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Чоловіка затримали під час незаконної риболовлі

В Одеській області місцевий мешканець займається незаконним виловом риби. Рибалка наловив за допомогою сіток риби сумою на понад 215 тис. грн. Поліція затримала браконьєра під час незаконної риболовлі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на повідомлення Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У поліції Одеської області повідомили про відкриття рибалки, що незаконно виловлював рибу сітками на річці Когильник. Правоохоронці, співробітники водної поліції, прикордонники разом із представниками екологічної інспекції затримали чоловіка під час риболовлю в період нерестової заборони.

«Чоловіка виявили на гумовому човні разом із сітками та уловом, без дозвільних документів. У нього вилучили 42 одиниці риби (сазанів та карасів), які віддали на тимчасове зберігання до спеціалізованого підприємства, а також плавзасіб, забрідний рибальський костюм і чотири ліскові сітки загальною довжиною 400 метрів», – повідомляють у поліції. Загалом рибалка спіймав сітками риби на понад 215 тис грн.

фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Відтепер на чоловіка чекає рік під пробаційним наглядом. Крім цього він повинен виплатити повну суму збитків, завданих державі, у розмірі 215 тис. 891 грн.

Раніше «Главком» розповідав про те, як на Вінниччині браконьєр впіймав 446 карасів загальною вагою 4,5 кг. Загальні збитки, яких рибалка завдав рибному господарству склали понад 705 тис грн.

Теги: Одеса браконьєр поліція вирок Національна поліція України

