Штрафи для рибалок: що буде суворо заборонено робити з 1 листопада

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Штрафи для рибалок: що буде суворо заборонено робити з 1 листопада
колаж: glavcom.ua

Рибалкам з 1 листопада 2025 року встановлюється тимчасова заборона на вилов

З 1 листопада 2025 року в Україні набуває чинності осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Цей захід є щорічним, оскільки він має критичне значення для збереження рибних ресурсів під час холодного сезону, коли риба стає найбільш вразливою. Громадянам слід дотримуватися законодавства, адже покарання за браконьєрство є надзвичайно суворим і включає не лише адміністративні штрафи, але й колосальні суми компенсації за кожну виловлену рибину. Які саме штрафи очікують рибалок розповідає «Главком».

Головна заборона: зимувальні ями

З 1 листопада і до початку весняно-літнього нерестового періоду наступного року повністю забороняється будь-який вилов риби у так званих «зимувальних ямах».

Зимувальні ями – це глибокі ділянки водойм, де риба, з настанням холодів, збирається у великі, малорухливі скупчення. У такому стані вона практично припиняє харчуватися і стає легкою мішенню для браконьєрів. Обмеження, яке вводиться Держрибагентством на основі щорічних наказів, покликане забезпечити рибі спокійну зимівлю та створити умови для успішного нересту в майбутньому. Карти та переліки конкретних зимувальних ям у кожному регіоні публікуються територіальними рибоохоронними патрулями  та щорічно оновлюється.

Яка відповідальність чекає на порушників

Покарання за незаконний вилов риби в Україні складається з двох ключових елементів: адміністративний штраф і відшкодування завданих збитків (такси).

Штрафи за порушення правил (Адміністративна відповідальність)

Згідно зі статтею 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення, рибалок можуть оштрафувати:

За звичайне порушення правил рибальства (наприклад, перевищення добової норми вилову): штраф становить від 34 до 170 гривень.

За грубе порушення правил (риболовля у заборонених зонах, наприклад, у зимувальних ямах, або використання заборонених знарядь лову): штраф зростає до суми від 340 до 680 гривень, при цьому знаряддя лову можуть бути конфісковані.

Багаторазове відшкодування збитків (Такси)

Найбільш суворим покаранням є обов'язкова компенсація збитків, завданих рибному господарству. Ці суми були суттєво підвищені постановою Кабінету Міністрів і стягуються за кожен незаконно виловлений екземпляр, незалежно від його розміру.

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Якщо рибалка незаконно виловить у зимувальній ямі п'ять щук, він отримає адміністративний штраф (до 680 грн) плюс компенсацію збитків (3 468 грн × 5 = 17 340 грн), що загалом становитиме майже 18 тис. грн.

Де дозволено рибалити з 1 листопада?

У період осінньо-зимової заборони любительське рибальство дозволене виключно поза межами зимувальних ям. При цьому діють суворі обмеження на знаряддя лову, зокрема дозволяється використовувати лише зимові вудки, жерлиці, поплавкові або донні вудки, а також кількість гачків на одного рибалку не повинна перевищувати, як правило, п’яти на водоймах загального користування.

