Польські рибалки зловили рекордного сома

Світовий рекорд у риболовлі: у Польщі спіймали сома майже три метри

Гігантського сома зловили під час змагань зі спінінгової риболовлі на Рибницькому водосховищі

Польські рибалки встановили новий світовий рекорд, спіймавши сома завдовжки 2 м 92 см. Подія сталася під час Кубка Mikado на Рибницькому водосховищі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польську академію риболовлі.

Попередній світовий рекорд належав італійському рибалці Алессандро Б’янкарді, який у 2023 році спіймав сома довжиною 2,85 м у річці По. Новий рекорд зафіксовано минулого вікенду під час змагань Кубка Mikado.

Гігантський сом встановив новий світовий рекорд у Польщі фото: Polska Akademia Wędkarska

За словами учасника команди Кшиштофа Пири, боротьба з рибиною тривала понад півтори години. «Коли ми нарешті її побачили, не могли повірити очам – величезна, неймовірна рибина, голова, як бочка! Справжній гігант! Після вимірювання виявилось, що вона має 292 см – це новий рекорд не лише Польщі, а й усього світу», – розповів Пира.

Гігантський сом встановив новий рекорд у Польщі фото: Polska Akademia Wędkarska

Після офіційного вимірювання та фотосесії сома відпустили назад у водойму. Рибницьке водосховище, відоме як Рибницьке озеро, є улюбленим місцем рибалок завдяки теплій воді з ТЕС «Рибник», де мешкають великі сом та коропи, які часто стають трофеями на змаганнях.

Польські рибалки витягли рекордного сома довжиною 2,92 м фото: Polska Akademia Wędkarska

Нагадаємо, що на Вінниччині рибалка спіймав сома-рекордсмена довжиною 1,76 метра у річці Дохна поблизу міста Бершадь. Така велика риба у місцевих водоймах трапляється вкрай рідко, тому подія стала справжньою сенсацією для рибальської спільноти регіону.

У притоці Дунаю на території Хорватії рибалка спіймав рідкісного шипа, який вважався локально вимерлим. Довжина риби – 1,76 м, вага – 35 кг. Після вилову шипа повернули у річку живим, а остання підтверджена поява цього виду в регіоні датується 2009 роком.