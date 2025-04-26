Ремонт Арки ЧАЕС після російської атаки досі не розпочався. Керівництво станції пояснило причину

Росіяни атакували ядерний об’єкт безпілотником у лютому

Зараз немає ані ресурсів, ані грошей, щоб розпочати ремонт Арки на Чорнобильській атомній елестростанції, яка була пошкоджена внаслідок атаки російського дрона. Про це «Главкому» повідомив виконувач обов’язків генерального директора Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Сергій Мартинов.

«Знадобилося більше трьох років, щоби під’єднати його до існуючих конструкцій і систем ЧАЕС, а також до новозбудованих конструкцій, систем та мереж інфраструктури НБК, піддомкратити Арку та встановити на постійні шарнірні опори, встановити всі елементи герметизації місць примикання металевої Арки до бетонних конструкцій, провести всі необхідні випробування і, нарешті, прийняти об’єкт в експлуатацію».

Тому зараз, за словами Мартинова, «в умовах реальної ситуації, яка склалася в світі і, зокрема, в Україні, цей варіант не може розглядатися як життєздатний, тому що потребує дуже великих матеріальних витрат, які наразі відсутні і не передбачаються в подальшому».

Проте план заходів щодо відновлення та/або модифікації НБК (нового безпечного конфайнменту), складають вже зараз.

Зазначається, що 4 березня під час позачергового засідання Асамблеї Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля за участі Європейського банку реконструкції та розвитку, Міндовкілля та Державного агентства з управління зоною відчуження було ухвалено рішення щодо виділення €400 тис. Ці кошти будуть спрямовані на експертну оцінку пошкоджень нового безпечного конфайнменту. Це необхідно для того, щоб розпочати процес відновлення Арки як можна швидше та якісніше.

Як керівництво ЧАЕС оцінює можливість переміщення нового безпечного конфайнмента на ремонт

Нагадаємо, удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Директор станції у річницю катастрофи оцінив стан конфайнменту.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

18 лютого, пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України інформувала, що ліквідація наслідків влучання російського дрона в саркофаг на Чорнобильській АЕС досі триває.

Нагадаємо, 26 квітня 2025 року минає 39 років з дня однієї з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства. Аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стала поворотною точкою у світовій історії ядерної енергетики. Вона докорінно змінила підходи до безпеки на АЕС, ставши уроком для всіх атомників світу.